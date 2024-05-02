Президент США Джо Байден під час власної передвиборчої кампанії планує значно зменшити увагу до розв'язаної Росією злочинної війни проти України на користь економічних та інших питань, які хвилюють американських виборців.

Що відомо про зменшення Байденом уваги до України напередодні виборів в США

Справа демократії залишатиметься центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена — як об'єднуюча нитка для обговорення всього, від України і Дональда Трампа до абортів, безпеки зброї та освіти — тому Білий дім і помічники кампанії заявили, що не передбачають безперервного піару, спрямованого на посилення підтримки війни в Україні в найближчі місяці, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Однак аналітики зі сфери зовнішньої політики попереджають, що зниження уваги з боку Джо Байдена та Білого дому до питання у необхідності надання подальшої підтримки Україні також несе певні ризики.

Зокрема, зазначається, що це може підірвати підтримку України у розв’язаній Росією злочинній війні з боку інших західних партнерів Києва.

Окрім цього це також ускладнить ключовий компонент політики діючого президента США, збереження за Вашингтоном лідерства у демократичному світі.

Для адміністрації Байдена важливо не віддавати публічні меседжі щодо України людям, які скептично ставляться до підтримки США. Не говорячи про це, він ризикує, особливо враховуючи, що це вже є передвиборчою тезою для тих, хто виступає проти допомоги Україні, — пояснює старший науковий співробітник Атлантичної ради Рейчел Ріццо. Поширити

За словами колишнього старшого радника президента Барака Обами Дена Пфайффера, питання зовнішньої політики не мають значного впливу на американських виборців, однак важливим є те, що передвиборча кампанія Байдена занепокоєна щодо темпераменту та нестабільної поведінки Дональда Трампа.

За словами радника, "зовнішньополітичні кризи і його схильність схилятися перед диктаторами на кшталт Путіна — це хороші докази".

Де Байден ще, ймовірно, згадуватиме Україну

Попри те, що Байден менше говоритиме про Україну, у нього все ж будуть можливості та моменти все одно наголосити на війні.

На початку червня запланована поїздка Байдена до Франції, де він відзначить 80-ту річницю висадки військ у Нормандії.

Там він, швидше за все, вшанує пам'ять жертв "найвеличнішого покоління" та проведе паралелі з нинішньою реакцією Європи і Заходу на війну РФ в Україні.

Також буде ще один важливий момент, який відбудеться через місяць під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Там відзначатиметься 75-та річниця організації, де у Байдена з'явиться ще одна можливість наголосити на питаннях безпеки та свободи.

Журналісти видання зазначають, що під час останніх передвиборчих виступів Байден переважно зосереджувався на економічних питаннях.

Через війну в Україні він підкреслив позитивний вплив допомоги США на робочі місця в країні, якщо враховувати, що значна частина фінансування надається американським виробникам зброї.