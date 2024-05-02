Президент США Джо Байден во время собственной предвыборной кампании планирует значительно уменьшить внимание к развязанной Россией преступной войне против Украины в пользу волнующих американских избирателей экономических и других вопросов.

Что известно об уменьшении внимания Байдена к Украине накануне выборов в США

Дело демократии будет оставаться центральным компонентом предвыборной кампании Байдена — как объединяющая нить для обсуждения всего, от Украины и Дональда Трампа до абортов, безопасности оружия и образования — поэтому Белый дом и помощники кампании заявили, что не предполагают непрерывного пиара, направленного на усиление поддержки войны в Украине в ближайшие месяцы, говорится в материале издания. Поделиться

Однако аналитики из сферы внешней политики предупреждают, что снижение внимания со стороны Джо Байдена и Белого дома к вопросу о необходимости предоставления дальнейшей поддержки Украине также несет определенные риски.

В частности, отмечается, что это может подорвать поддержку Украины в развязанной Россией преступной войне других западных партнеров Киева.

Кроме того, это также усложнит ключевой компонент политики действующего президента США, сохранение за Вашингтоном лидерства в демократическом мире.

Для администрации Байдена важно не отдавать публичные месседжи по Украине людям, которые скептически относятся к поддержке США. Не говоря об этом, он рискует, особенно учитывая, что это уже предвыборный тезис для тех, кто выступает против помощи Украине, — объясняет старший научный сотрудник Атлантического совета Рэйчел Риццо. Поделиться

По словам бывшего старшего советника президента Барака Обамы Дэна Пфайффера, вопросы внешней политики не оказывают значительного влияния на американских избирателей, однако важно то, что предвыборная кампания Байдена обеспокоена темпераментом и нестабильным поведением Дональда Трампа.

По словам советника, "внешнеполитические кризисы и его склонность склоняться перед диктаторами типа Путина — это хорошие доказательства".

Де Байден еще, вероятно, будет вспоминать Украину

Несмотря на то, что Байден будет меньше говорить об Украине, у него все же будут возможности и моменты все равно подчеркнуть войну.

В начале июня запланирована поездка Байдена во Францию, где он отметит 80-летие высадки войск в Нормандии.

Там он, скорее всего, почтит память жертв "величайшего поколения" и проведет параллели с нынешней реакцией Европы и Запада на войну РФ в Украине.

Также будет еще один важный момент, который состоится через месяц во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Там будет отмечаться 75-я годовщина организации, где у Байдена появится еще одна возможность подчеркнуть вопросы безопасности и свободы.

Журналисты издания отмечают, что во время последних предвыборных выступлений Байден в основном сосредотачивался на экономических вопросах.

из-за войны он подчеркнул положительное влияние помощи США на рабочие места в стране, если учитывать, что значительная часть финансирования предоставляется американским производителям оружия.