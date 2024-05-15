Байден з Трампом проведуть два раунди дебатів
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Байден з Трампом проведуть два раунди дебатів

Джо Байден
Джо Байден, США, президент США

Президент США Джо Байден відповів згодою на виклик на дебати від свого опонента на цьогорічних президентських виборах Дональда Трампа. Про це йдеться у заяві глави американської держави на платформі Х.

Що відповів Байден на виклик Трампа на дебати

Трамп двічі програв мені у дебатах у 2020 році. Відтоді він не фігурував на таких заходах. Ну, покращ мій день, друже. Чув, ти вільний щосереди, — заявив американський президент у відеозверненні.

Пізніше він зазначив, що отримав запрошення від телекомпанії CNN провести дебати 27 червня, а також він телеканалу ABC на 10 вересня. Президент уточнив, що прийняв їх.

Звертаюсь до вас, Дональде. Як ви сказали: будь-де, будь-коли, будь-як, — додав Байден.

Трамп, який неодноразово висловлював сумніви щодо здатності Байдена виконувати посадові обов'язки, погодився на запропоновані умови.

Я готовий і хочу дебатувати з криворуким Джо у два запропоновані терміни — у червні та вересні. Я б наполегливо рекомендував більше двох дебатів і — для більшого ажіотажу — дуже великий майданчик. Просто скажіть коли, і я буду там,

Що відомо про виклик Трампа

У березні Трамп викликав американського президента Байдена на дебати після того, як відмовився брати участь у них проти конкурентів від своєї партії під час праймериз. Він заявив, що готовий провести їх «будь-коли, будь-де і будь-як».

Байден у відповідь заявив, що «це залежатиме від поведінки» Трампа.

У квітні Байден оголосив, що «охоче візьме участь у дебатах» з Трампом. Крім того, чинний президент порівняв суперника з 6-річною дитиною.

Як відомо, президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Американці обиратимуть 47-го президента. Основні конкуренти, як у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп.

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Трамп викликав Байдена на дебати
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Байден відреагував на виклик Трампа про проведення дебатів
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