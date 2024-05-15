Президент США Джо Байден відповів згодою на виклик на дебати від свого опонента на цьогорічних президентських виборах Дональда Трампа. Про це йдеться у заяві глави американської держави на платформі Х.

Що відповів Байден на виклик Трампа на дебати

Трамп двічі програв мені у дебатах у 2020 році. Відтоді він не фігурував на таких заходах. Ну, покращ мій день, друже. Чув, ти вільний щосереди, — заявив американський президент у відеозверненні.

Пізніше він зазначив, що отримав запрошення від телекомпанії CNN провести дебати 27 червня, а також він телеканалу ABC на 10 вересня. Президент уточнив, що прийняв їх.

Звертаюсь до вас, Дональде. Як ви сказали: будь-де, будь-коли, будь-як, — додав Байден. Поширити

Трамп, який неодноразово висловлював сумніви щодо здатності Байдена виконувати посадові обов'язки, погодився на запропоновані умови.

Я готовий і хочу дебатувати з криворуким Джо у два запропоновані терміни — у червні та вересні. Я б наполегливо рекомендував більше двох дебатів і — для більшого ажіотажу — дуже великий майданчик. Просто скажіть коли, і я буду там,

Що відомо про виклик Трампа

У березні Трамп викликав американського президента Байдена на дебати після того, як відмовився брати участь у них проти конкурентів від своєї партії під час праймериз. Він заявив, що готовий провести їх «будь-коли, будь-де і будь-як».

Байден у відповідь заявив, що «це залежатиме від поведінки» Трампа.

У квітні Байден оголосив, що «охоче візьме участь у дебатах» з Трампом. Крім того, чинний президент порівняв суперника з 6-річною дитиною.

Як відомо, президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Американці обиратимуть 47-го президента. Основні конкуренти, як у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп.