Колишнього президента США та одного з ключових кандидатів на майбутніх президентських виборах Дональда Трампа розкритикували та висміяли під час його виступу у Вашингтоні.

Що відомо про шквал крититики на адресу Трампа під час його виступу у Вашингтоні

Зазначається, що Трампа потужно освистали та висміяли на Лібертаріанському національному з'їзді ввечері в суботу, 25 травня.

Зокрема, кандидата у президенти від республіканців звинуватили у поспішній розробці вакцини від COVID-19, та недостатніх діях для зупинки обмежень громадської охорони здоров'я щодо невакцинованих під час пандемії.

У той момент, коли Трамп почав виходити на сцену, аудіторія почала гучно глузувати та вигукувати звинувачення і критику на його адресу.

Менша частина натовпу, прихильники Трампа, вітали його.

Перед його появою один з членів Лібертаріанської партії вигукнув: "Дональд Трамп мав би отримати кулю!".

Водночас кампанія Трампа не одразу відповіла на прохання прокоментувати такий інцидент.

Чим Трамп викликав гнів представників Лібертаріанської партії

Також Трамп засудив адміністрацію президента Джо Байдена та його колег за "підйом лівого фашизму".

Політик попросив лібертаріанців співпрацювати з ним, аби перемогти Байдена. Після чого люди почали вигукувати, хоча переважна більшість натовпу була категорично проти Байдена та його адміністрації.

Водночас організатори Лібертаріанської партії заявили, що Байдена теж запросили виступити на з'їзді, проте він відмовився.

За його словами, він є "лібертаріанцем, навіть не намагаючись ним бути", тому партія має підтримати його, після чого люди знову почали аплодувати та глузувати з Трампа.