Сможет ли осужденный Трамп баллотироваться в президенты США — объяснение CNN

Американские законы не запрещают осужденным преступникам баллотироваться на президентский пост. Так что Дональд Трамп сможет посоревноваться за пост главы страны даже из тюрьмы.
Трамп стал первым осужденным экс-президентом США
11 июля Дональду Трампу объявят меру наказания по делу, где он уже признан виновным в финансовых махинациях. Если ему назначат тюремное заключение, он в теории может обратиться президентом даже из тюрьмы.
Об этом пишет CNN.
Профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ричард Л. Хасен — один из ведущих экспертов США по избирательному законодательству — подчеркивает, что у американской конституции нет запрета для осужденных преступников баллотироваться на пост президента.
Кроме того, отдельные штаты не могут дисквалифицировать кандидатуру Трампа из-за его попыток отменить результаты выборов 2020 года.
Интересно, что Трамп как резидент штата Флорида подчиняется его достаточно жестким законам. В этом штате осужденным преступникам запрещено голосовать на выборах до отбывания наказания. Эта норма неоднозначна и оспаривается юристами, но в теории Трамп может потерять право голоса на выборах, но не возможность баллотироваться.
Жюри присяжных признало Трампа виновным
Ночью 31 мая официально стало известно, что Суд присяжных Манхэттена признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 обвинениям по уголовному делу о сокрытии денег.
Что важно понимать, именно Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, осужденным за тяжкое преступление.
Прокуратура обвинила бывшего главу Белого дома по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года, — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что сразу после оглашения приговора Дональд Трамп подверг жесткой критике судебный процесс, назвав его "позором" и "сфальсифицированным".
Также сообщается, что судья Хуан Мерчан назначил слушания по вынесению приговора на 11 июля 2024 года.
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