Сможет ли осужденный Трамп баллотироваться в президенты США — объяснение CNN
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Сможет ли осужденный Трамп баллотироваться в президенты США — объяснение CNN

Трамп
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Источник:  CNN

Американские законы не запрещают осужденным преступникам баллотироваться на президентский пост. Так что Дональд Трамп сможет посоревноваться за пост главы страны даже из тюрьмы.

Трамп стал первым осужденным экс-президентом США

11 июля Дональду Трампу объявят меру наказания по делу, где он уже признан виновным в финансовых махинациях. Если ему назначат тюремное заключение, он в теории может обратиться президентом даже из тюрьмы.

Об этом пишет CNN.

Профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ричард Л. Хасен — один из ведущих экспертов США по избирательному законодательству — подчеркивает, что у американской конституции нет запрета для осужденных преступников баллотироваться на пост президента.

С юридической стороны ничего не меняется со статусом Трампа как кандидата, — заявил Хасен, комментируя решение суда.

Кроме того, отдельные штаты не могут дисквалифицировать кандидатуру Трампа из-за его попыток отменить результаты выборов 2020 года.

Интересно, что Трамп как резидент штата Флорида подчиняется его достаточно жестким законам. В этом штате осужденным преступникам запрещено голосовать на выборах до отбывания наказания. Эта норма неоднозначна и оспаривается юристами, но в теории Трамп может потерять право голоса на выборах, но не возможность баллотироваться.

Жюри присяжных признало Трампа виновным

Ночью 31 мая официально стало известно, что Суд присяжных Манхэттена признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 обвинениям по уголовному делу о сокрытии денег.

Журналисты обращают внимание на то, что речь идет о деле фальсификации деловой документации, с которой одиозный республиканец столкнулся в уголовном процессе по сокрытию денег.

Что важно понимать, именно Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, осужденным за тяжкое преступление.

Прокуратура обвинила бывшего главу Белого дома по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сразу после оглашения приговора Дональд Трамп подверг жесткой критике судебный процесс, назвав его "позором" и "сфальсифицированным".

Также сообщается, что судья Хуан Мерчан назначил слушания по вынесению приговора на 11 июля 2024 года.

Дата близка к дате Национального съезда Республиканской партии, который должен начаться 15 июля и избрать кандидатов в президенты от партии.

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