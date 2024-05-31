Трампа признали виновным по всем обвинениям в уголовном делу

Ночью 31 мая официально стало известно, что Суд присяжных Манхэттена признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 обвинениям по уголовному делу о сокрытии денег.

Жюри присяжных признало Трампа виновным

Журналисты обращают внимание на то, что речь идет о деле фальсификации деловой документации, с которой одиозный республиканец столкнулся в уголовном процессе по неуплате налогов.

Что важно понимать, именно Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, осужденным за тяжкое преступление.

Прокуратура обвинила бывшего главу Белого дома по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года, - сказано в сообщении. Поделиться

Стоит отметить, что сразу после оглашения приговора Дональд Трамп подверг жесткой критике судебный процесс, назвав его "позором" и "сфальсифицированным".

Также сообщается, что судья Хуан Мерчан назначил слушания по вынесению приговора на 11 июля 2024 года.

Дата близка к дате Национального съезда Республиканской партии, который должен начаться 15 июля и избрать кандидатов в президенты от партии.

Уголовный процесс над Трампом – что важно знать

Как уже упоминалось ранее, речь идет о первом уголовном процессе над экс-президентом США по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года.

Это первый уголовный суд над американским лидером в истории Штатов.

Стоит отметить, что Дональд Трамп многократно делал все возможное, чтобы отсрочить начало суда по этому делу.