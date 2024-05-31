Трампа визнали винним за всіма звинуваченнями у кримінальній справі
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Трампа визнали винним за всіма звинуваченнями у кримінальній справі

Трамп
Джерело:  CNN

Уночі 31 травня офіційно стало відомо, що Суд присяжних Манхеттена визнав експрезидента США Дональда Трампа винним за всіма 34-ма звинуваченнями в кримінальній справі про приховування грошей.

Журі присяжних визнало Трампа винним

Журналісти звертають увагу на те, що йдеться про справу щодо фальсифікації ділової документації, з якою одіозний республіканець зіткнувся в кримінальному процесі щодо приховування грошей.

Що важливо розуміти, саме Дональд Трамп став першим президентом в історії США, якого засудили за тяжкий злочин.

Прокуратура звинуватила колишнього очільника Білого дому у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року, — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що одразу після оголошення вироку Дональд Трамп жорстко розкритикував судовий процес, назвавши його "ганьбою" та "сфальсифікованим".

Також повідомляється, що суддя Хуан Мерчан призначив слухання щодо винесення вироку на 11 липня 2024 року.

Дата близька до дати Національного з’їзду Республіканської партії, який має розпочатися 15 липня і обрати кандидати у президенти від партії.

Кримінальний процес над Трампом — що важливо знати

Як уже згадувалося раніше, мовиться про перший кримінальний процес над експрезидентом США у справі стосовно виплати грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року.

Це — перший кримінальний суд над американським лідером в історії Штатів.

Варто зазначити, що Дональд Трамп багато разів робив усе можливе, щоб відтермінувати початок суду у цій справі.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року, — йдеться в повідомленні.

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