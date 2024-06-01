Зеленский отреагировал на атаку РФ по энергетике Украины

В ночь на 1 июня российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целями стали гражданские люди, инфраструктура, энергетические объекты.

Россия использовала большой арсенал оружия при атаке по энергетике Украины

Главная цель России – нормализовать террор, использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решимости партнеров Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, обнародовав видео последствий российской атаки. Он заявил, что Россия применила обширный арсенал оружия.

Это то, с чем воюет Россия. Этой ночью очередной обстрел из более 50 ракет разных типов и около 50 дронов "Шахед" был направлен на юг, центр и запад Украины. Я благодарен нашим воинам за то, что большинство из них уничтожены, но были и попадания. Все службы работают на месте, чтобы обеспечить восстановление и помощь. Каждый пострадавший получит всю необходимую помощь. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Владимира Зеленского, российские террористы понимают только язык силы. И единственный способ остановить этот террор и не дать ему стать нормой своевременно принимать эффективные решения. Полная защита украинского неба должна стать нормой, чтобы сумасшедшие в Кремле поняли, что их террор не достигает своих целей.

Зеленский отметил, что партнеры точно знают, что для этого нужны дополнительные "Петриоты" и другие современные системы ПВО для Украины, ускорение и расширение поставок F-16 в Украину и обеспечение наших воинов всеми необходимыми возможностями.

Армия РФ атаковала энергообъекты в пяти областях Украины

1 июня Россия устроила комплексную атаку ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре в 5 областях Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что этой ночью россияне снова обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В частности, атаки подверглись энергообъектам в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

В Укрэнерго также подтвердили атаку по энергообъектам Украины в эту ночь.

Там отметили, что с марта это уже шестая массированная ракетно-дроновая атака России против гражданской энергетической инфраструктуры.

По данным Укрэнерго, на энергообъектах в пяти областях есть повреждение оборудования. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.