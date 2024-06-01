Зеленский отреагировал на атаку РФ по энергетике Украины

В ночь на 1 июня российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целями стали гражданские люди, инфраструктура, энергетические объекты.
Россия использовала большой арсенал оружия при атаке по энергетике Украины
Главная цель России – нормализовать террор, использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решимости партнеров Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, обнародовав видео последствий российской атаки. Он заявил, что Россия применила обширный арсенал оружия.
По словам Владимира Зеленского, российские террористы понимают только язык силы. И единственный способ остановить этот террор и не дать ему стать нормой своевременно принимать эффективные решения. Полная защита украинского неба должна стать нормой, чтобы сумасшедшие в Кремле поняли, что их террор не достигает своих целей.
Зеленский отметил, что партнеры точно знают, что для этого нужны дополнительные "Петриоты" и другие современные системы ПВО для Украины, ускорение и расширение поставок F-16 в Украину и обеспечение наших воинов всеми необходимыми возможностями.
Армия РФ атаковала энергообъекты в пяти областях Украины
1 июня Россия устроила комплексную атаку ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре в 5 областях Украины.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что этой ночью россияне снова обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Украины.
В частности, атаки подверглись энергообъектам в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
В Укрэнерго также подтвердили атаку по энергообъектам Украины в эту ночь.
Там отметили, что с марта это уже шестая массированная ракетно-дроновая атака России против гражданской энергетической инфраструктуры.
По данным Укрэнерго, на энергообъектах в пяти областях есть повреждение оборудования. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
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