Россия повредила 3 объекта критической инфраструктуры во Львовской области

Во время ночной массированной атаки 1 июня 6 крылатых ракет РФ попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области.
В результате удара РФ во Львовской области пострадали 4 человека
По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, на объектах критической инфраструктуры зафиксированы разрушения.
По данным ОВА, зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы ППК "Запад" в своей зоне ответственности уничтожили 18 ракет и 6 "шахедов".
Во время тревоги защитники неба уничтожили цели над Львовской областью. Системы жизнеобеспечения во Львовской области работают в штатном режиме.
В Винницкой области после удара РФ вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры
Из-за падения обломков сбитого "Шахеда" в Винницкой области произошел пожар.
Около 02:17 в Виннице слышали звуки взрывов. Воздушную тревогу в области объявили еще в 00:39
Информацию подтвердил глава Винницкой ОВ Сергей Борзов.
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