Россия повредила 3 объекта критической инфраструктуры во Львовской области

Во время ночной массированной атаки 1 июня 6 крылатых ракет РФ попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области.

В результате удара РФ во Львовской области пострадали 4 человека

По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, на объектах критической инфраструктуры зафиксированы разрушения.

По данным ОВА, зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы ППК "Запад" в своей зоне ответственности уничтожили 18 ракет и 6 "шахедов".

Во время тревоги защитники неба уничтожили цели над Львовской областью. Системы жизнеобеспечения во Львовской области работают в штатном режиме.

В эту ночь подразделения Воздушного командования "Запад" уничтожили над Львовской областью 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" и 4 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136. По уточненной информации, в результате ночной атаки врага на одном из объектов критической инфраструктуры во Львовской области, к сожалению, пострадали четыре человека. Максим Козицкий Глава Львовской ОВА

В Винницкой области после удара РФ вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры

Из-за падения обломков сбитого "Шахеда" в Винницкой области произошел пожар.

Около 02:17 в Виннице слышали звуки взрывов. Воздушную тревогу в области объявили еще в 00:39

Информацию подтвердил глава Винницкой ОВ Сергей Борзов.