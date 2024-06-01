Росія пошкодила 3 об’єкти критичної інфраструктури на Львівщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія пошкодила 3 об’єкти критичної інфраструктури на Львівщині

Максим Козицький / Львівська ОВА
Енергетика України

Під час нічної масованої атаки 1 червня 6 крилатих ракет РФ влучили у три об’єкти критичної інфраструктури у Львівській області.

В результаті удару РФ на Львівщині постраждало 4 осіб

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, на об’єктах критичної інфраструктури зафіксовані руйнування.

За даними ОВА, зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та 6 "шахедів".

Під час тривоги оборонці неба знищили цілі і над Львівською областю. Системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі.

Цієї ночі підрозділи Повітряного командування "Захід" знищили над Львівською областю 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" і 4 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136. За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки ворога на одному з обʼєктів критичної інфраструктури у Львівській області, на жаль, постраждали четверо людей. Їх госпіталізували. Стан — середньої важкості.

Максим Козицький

Максим Козицький

Голова Львівської ОВА

На Вінничині після удару РФ спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури

Через падіння уламків збитого "Шахеда" у Вінницькій області сталася пожежа.

Близько 02:17, у Вінниці чули звуки вибухів. Повітряну тривогу в області оголосили ще о 00:39

Інформацію підтвердив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

На Вінниччині внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури Всі служби працюють

Сергій Борзов

Сергій Борзов

Голова Вінницької ОВА

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