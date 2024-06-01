Росія пошкодила 3 об’єкти критичної інфраструктури на Львівщині

Під час нічної масованої атаки 1 червня 6 крилатих ракет РФ влучили у три об’єкти критичної інфраструктури у Львівській області.
В результаті удару РФ на Львівщині постраждало 4 осіб
За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, на об’єктах критичної інфраструктури зафіксовані руйнування.
За даними ОВА, зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та 6 "шахедів".
Під час тривоги оборонці неба знищили цілі і над Львівською областю. Системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі.
На Вінничині після удару РФ спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури
Через падіння уламків збитого "Шахеда" у Вінницькій області сталася пожежа.
Близько 02:17, у Вінниці чули звуки вибухів. Повітряну тривогу в області оголосили ще о 00:39
Інформацію підтвердив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
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