Росія пошкодила 3 об’єкти критичної інфраструктури на Львівщині

Під час нічної масованої атаки 1 червня 6 крилатих ракет РФ влучили у три об’єкти критичної інфраструктури у Львівській області.

В результаті удару РФ на Львівщині постраждало 4 осіб

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, на об’єктах критичної інфраструктури зафіксовані руйнування.

За даними ОВА, зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та 6 "шахедів".

Під час тривоги оборонці неба знищили цілі і над Львівською областю. Системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі.

Цієї ночі підрозділи Повітряного командування "Захід" знищили над Львівською областю 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" і 4 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136. За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки ворога на одному з обʼєктів критичної інфраструктури у Львівській області, на жаль, постраждали четверо людей. Їх госпіталізували. Стан — середньої важкості. Максим Козицький Голова Львівської ОВА

На Вінничині після удару РФ спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури

Через падіння уламків збитого "Шахеда" у Вінницькій області сталася пожежа.

Близько 02:17, у Вінниці чули звуки вибухів. Повітряну тривогу в області оголосили ще о 00:39

Інформацію підтвердив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.