У результаті удару РФ по Одесі постраждало двоє осіб

31 травня армія РФ розпочала обстріл території України з південного напрямку.

Російські окупанти завдали удару по Одесі. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він уточнив, що ціллю російських терористів стала припортова інфраструктура.

Місцеві Telegram-канали повідомили про вибух близько 19:30.

Увечері ворог атакував Одесу. Попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом. Олег Кіпер Керівник Одеської ОВА

Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік. Наразі вони госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Через обстріли РФ на Донеччині загинула людина

31 травня РФ завдала удар по селищу Дробишеве Донецької області. Унаслідок ударів загинула одна людина, ще троє зазнали поранень.

За словами очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, протягом дня селище Дробишеве потрапило чотири рази під ворожі обстріли.

Внаслідок ворожих атак повністю знищені 4 приватні будинки та 4 автомобілі, пошкоджені 5 будинків, адмінбудівля та інші об'єкти.