РФ атакувала Одесу балістичною ракетою. Є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Одесу балістичною ракетою. Є постраждалі

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Атака РФ

31 травня армія РФ атакувала Одесу балістичною ракетою з касетним боєприпасом.

У результаті удару РФ по Одесі постраждало двоє осіб

31 травня армія РФ розпочала обстріл території України з південного напрямку.

Російські окупанти завдали удару по Одесі. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він уточнив, що ціллю російських терористів стала припортова інфраструктура. 

Місцеві Telegram-канали повідомили про вибух близько 19:30.

Увечері ворог атакував Одесу. Попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Керівник Одеської ОВА

Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік. Наразі вони госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Через обстріли РФ на Донеччині загинула людина

31 травня РФ завдала удар по селищу Дробишеве Донецької області. Унаслідок ударів загинула одна людина, ще троє зазнали поранень.

За словами очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, протягом дня селище Дробишеве потрапило чотири рази під ворожі обстріли.

Внаслідок ворожих атак повністю знищені 4 приватні будинки та 4 автомобілі, пошкоджені 5 будинків, адмінбудівля та інші об'єкти.

Кожен день росіяни гатять по цивільним, кожен день у нас є постраждалі. Усі, хто досі залишаються на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Голова Донецької ОВА

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Чернігівську область. Поранено троє людей
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія обстріляла з артилерії Нікополь. Загинуло двоє людей, є поранені
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Донеччину — є загиблі
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?