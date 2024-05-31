Армія РФ обстріляла Донеччину — є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Донеччину — є загиблі

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина

31 травня армія Росії обстріляла селище Дробишеве на Донеччині. Є жертви серед цивільного населення.

У результаті обстрілу РФ на Донеччині загинула людина

31 травня РФ завдала удар по селищу Дробишеве Донецької області. Унаслідок ударів загинула одна людина, ще троє зазнали поранень.

За словами очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, протягом дня селище Дробишеве потрапило чотири рази під ворожі обстріли.

Внаслідок ворожих атак повністю знищені 4 приватні будинки та 4 автомобілі, пошкоджені 5 будинків, адмінбудівля та інші об'єкти.

Кожен день росіяни гатять по цивільним, кожен день у нас є постраждалі. Усі, хто досі залишаються на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Голова Донецької ОВА

Росія обстріляла з артилерії Нікополь

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у результаті обстрілів Нікополя є двоє загиблих. Удари по місту росіянизавдали з важкої артилерії, була пошкоджена бібліотека, магазин та лінія електропередач.

У лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям.

Пізніше російські війська вбили ще одну людину — вони скерували дрон-камікадзе на автомобіль швидкої допомоги.

Загинув 54-річний водій. Поранень зазнала його 53-річна дружина, яку в тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Окрім цього через росіян пораненні отримали двоє чоловіків 64 та 52 років. В обох осколкові поранення.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські війська обстріляли Херсон. Є поранені
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ обстріляли автомобіль поліції під час евакуації на Харківщині — фото
Поліція Харківської області
авто
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ обстріляли Харків — багато поранених і зниклих без вісти
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Війська РФ обстріляли Харків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?