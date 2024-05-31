31 травня армія Росії обстріляла селище Дробишеве на Донеччині. Є жертви серед цивільного населення.

У результаті обстрілу РФ на Донеччині загинула людина

31 травня РФ завдала удар по селищу Дробишеве Донецької області. Унаслідок ударів загинула одна людина, ще троє зазнали поранень.

За словами очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, протягом дня селище Дробишеве потрапило чотири рази під ворожі обстріли.

Внаслідок ворожих атак повністю знищені 4 приватні будинки та 4 автомобілі, пошкоджені 5 будинків, адмінбудівля та інші об'єкти.

Кожен день росіяни гатять по цивільним, кожен день у нас є постраждалі. Усі, хто досі залишаються на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку. Вадим Філашкін Голова Донецької ОВА

Росія обстріляла з артилерії Нікополь

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у результаті обстрілів Нікополя є двоє загиблих. Удари по місту росіянизавдали з важкої артилерії, була пошкоджена бібліотека, магазин та лінія електропередач.

У лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям.

Пізніше російські війська вбили ще одну людину — вони скерували дрон-камікадзе на автомобіль швидкої допомоги.