31 мая армия России обстреляла поселок Дробышево в Донецкой области. Есть жертвы среди гражданского населения.

В результате обстрела РФ в Донецкой области погиб человек

31 мая РФ нанесла удар по поселку Дробышево Донецкой области. В результате ударов погиб один человек, еще трое получили ранения.

По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в течение дня поселок Дробышев попал четыре раза под вражеские обстрелы.

В результате вражеских атак полностью уничтожены 4 частных дома и 4 автомобиля, повреждены 5 домов, админздание и другие объекты.

Каждый день россияне готовят по гражданским, каждый день у нас есть пострадавшие. Все, кто до сих пор остаются на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

Россия обстреляла из артиллерии Никополь

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате обстрелов Никополя двое погибших. Удары по городу России нанесли из тяжелой артиллерии, была повреждена библиотека, магазин и линия электропередач.

В больнице скончался 52-летний мужчина, утром попавший под артобстрел. Медики боролись за него, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Позже российские войска убили еще одного человека – они направили дрон-камикадзе на автомобиль скорой помощи.