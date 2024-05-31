31 мая армия России обстреляла поселок Дробышево в Донецкой области. Есть жертвы среди гражданского населения.
В результате обстрела РФ в Донецкой области погиб человек
31 мая РФ нанесла удар по поселку Дробышево Донецкой области. В результате ударов погиб один человек, еще трое получили ранения.
По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в течение дня поселок Дробышев попал четыре раза под вражеские обстрелы.
В результате вражеских атак полностью уничтожены 4 частных дома и 4 автомобиля, повреждены 5 домов, админздание и другие объекты.
Россия обстреляла из артиллерии Никополь
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате обстрелов Никополя двое погибших. Удары по городу России нанесли из тяжелой артиллерии, была повреждена библиотека, магазин и линия электропередач.
В больнице скончался 52-летний мужчина, утром попавший под артобстрел. Медики боролись за него, но травмы оказались несовместимы с жизнью.
Позже российские войска убили еще одного человека – они направили дрон-камикадзе на автомобиль скорой помощи.
Погиб 54-летний водитель. Ранения получила его 53-летняя жена, которую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Кроме этого из-за россиян ранения получили двое мужчин 64 и 52 лет. У обоих осколочные ранения.
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