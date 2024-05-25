Войска РФ обстреляли Харьков — много раненых и пропавших без вести
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ обстреляли Харьков — много раненых и пропавших без вести

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Войска РФ обстреляли Харьков
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В результате попадания двух КАБов в строительный гипермаркет в Харькове днем 25 мая погибли два человека.

Что известно об обстреле Харькова

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Терехов заявил, что российские войска нанесли удар по спальному району города, в плотной гражданской застройке. Как впоследствии выяснилось, два вражеских КАБа попали в строительный гипермаркет.

В результате попадания возник пожар на 15 000 квадратных метров. В настоящее время известно о двух погибших и по меньшей мере 11 раненых.

Есть большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находились многие люди — это чистый терроризм, — отметил мэр города.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Зафиксировано попадание 2 КАБов.

  • 2 человека погибли.

  • 24 человека травмированы.

В середине могли находиться несколько сот человек.

Профильные службы на месте. Всем пострадавшим оказывается помощь. Информация обновляется.

Россия нанесла очередной жестокий удар по нашему Харькову — по строительному гипермаркету — в субботу, прямо посреди дня. На сегодня известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь — спасают людей и ликвидируют пожар, полностью охвативший помещение, 10 тыс. кв. м, — пишет он.

Накануне в результате удара РФ по Харькову погибли 7 человек

23 мая армия РФ ударила 15 ракетами С-300 по Харькову и области. В результате удара погибли уже 7 человек.

Руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов подчеркнул, что удары были по объектам гражданской инфраструктуры.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.

В "Укрзализныце" подтвердили попадание по нескольким объектам железнодорожной инфраструктуры в Харькове и области.

Отмечается, что во время прилетов работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения, обошлось без жертв.

В Министерстве культуры и информационной политики отметили, что оккупанты ударили и по типографии в Харькове.

По предварительной информации, есть один погибший, пострадали шесть человек.

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