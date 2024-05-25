Войска РФ обстреляли Харьков — много раненых и пропавших без вести

В результате попадания двух КАБов в строительный гипермаркет в Харькове днем 25 мая погибли два человека.
Что известно об обстреле Харькова
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Терехов заявил, что российские войска нанесли удар по спальному району города, в плотной гражданской застройке. Как впоследствии выяснилось, два вражеских КАБа попали в строительный гипермаркет.
В результате попадания возник пожар на 15 000 квадратных метров. В настоящее время известно о двух погибших и по меньшей мере 11 раненых.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Зафиксировано попадание 2 КАБов.
2 человека погибли.
24 человека травмированы.
В середине могли находиться несколько сот человек.
Профильные службы на месте. Всем пострадавшим оказывается помощь. Информация обновляется.
Накануне в результате удара РФ по Харькову погибли 7 человек
23 мая армия РФ ударила 15 ракетами С-300 по Харькову и области. В результате удара погибли уже 7 человек.
Руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов подчеркнул, что удары были по объектам гражданской инфраструктуры.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.
В "Укрзализныце" подтвердили попадание по нескольким объектам железнодорожной инфраструктуры в Харькове и области.
Отмечается, что во время прилетов работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения, обошлось без жертв.
В Министерстве культуры и информационной политики отметили, что оккупанты ударили и по типографии в Харькове.
По предварительной информации, есть один погибший, пострадали шесть человек.
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