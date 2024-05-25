Війська РФ обстріляли Харків — багато поранених і зниклих без вісти

Унаслідок влучання двох КАБів у будівельний гіпермаркет у Харкові вдень 25 травня загинули двоє людей.

Що відомо про обстріл Харкова

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Терехов заявив, що російські війська завдали удару по спальному району міста, у щільній цивільній забудові. Як згодом з’ясувалося, два ворожих КАБа влучили в будівельний гіпермаркет.

Унаслідок влучання виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів. Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше 11 поранених.

Маємо велику кількість людей, зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей — це чистий тероризм, — наголосив мер міста. Поширити

За словами голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, Зафіксовано влучання 2 КАБів.

2 людей загинули.

24 людини травмовані.

У середині могли перебувати кілька сотень людей.

Профільні служби на місці. Усім постраждалим надається допомога. Інформація оновлюється.

Росія нанесла черговий жорстокий удар по нашому Харкову — по будівельному гіпермаркету — у суботу, просто посеред дня. Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу — рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м, — пише він. Поширити

Напередодні в результаті удару РФ по Харкову загинуло 7 осіб

23 травня армія РФ вдарила 15 ракетами С-300 по Харкову та області. В результаті удару загинуло вже 7 осіб.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що удари були по об’єктах цивільної інфраструктури.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

В “Укрзалізниці” підтвердили влучання по декількох обʼєктах залізничної інфраструктури у Харкові та області.

Зазначається, що під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень, обійшлося без жертв.

В Міністерстві культури та інформаційної політики зазначили, що окупанти вдарили й по друкарні у Харкові.

За попередньою інформацією, є один загиблий, постраждали шість осіб.