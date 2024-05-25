Війська РФ обстріляли Харків — багато поранених і зниклих без вісти

Унаслідок влучання двох КАБів у будівельний гіпермаркет у Харкові вдень 25 травня загинули двоє людей.
Що відомо про обстріл Харкова
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Терехов заявив, що російські війська завдали удару по спальному району міста, у щільній цивільній забудові. Як згодом з’ясувалося, два ворожих КАБа влучили в будівельний гіпермаркет.
Унаслідок влучання виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів. Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше 11 поранених.
За словами голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, Зафіксовано влучання 2 КАБів.
2 людей загинули.
24 людини травмовані.
У середині могли перебувати кілька сотень людей.
Профільні служби на місці. Усім постраждалим надається допомога. Інформація оновлюється.
Напередодні в результаті удару РФ по Харкову загинуло 7 осіб
23 травня армія РФ вдарила 15 ракетами С-300 по Харкову та області. В результаті удару загинуло вже 7 осіб.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що удари були по об’єктах цивільної інфраструктури.
Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.
В “Укрзалізниці” підтвердили влучання по декількох обʼєктах залізничної інфраструктури у Харкові та області.
Зазначається, що під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень, обійшлося без жертв.
В Міністерстві культури та інформаційної політики зазначили, що окупанти вдарили й по друкарні у Харкові.
За попередньою інформацією, є один загиблий, постраждали шість осіб.
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