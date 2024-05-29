Росія обстріляла з артилерії Нікополь. Загинуло двоє людей, є поранені

Армія РФ вбила двох цивільних у Нікополі на Дніпровщині

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у результаті обстрілів Нікополя є двоє загиблих.

У лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям.

Після обіду російські війська вбили ще одну людину: вони скерували дрон-камікадзе на машину швидкої допомоги.

Загинув 54-річний водій. Поранень зазнала його 53-річна дружина, яку в тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Окрім цього через росіян пораненні отримали двоє чоловіків 64 та 52 років. В обох осколкові поранення.

Лисак розповів, що удари по місту росіяни завдали з важкої артилерії, була пошкоджена бібліотека, магазин та лінія електропередач.

Що відомо про останні обстріли РФ Дніпра

Війська РФ продовжують тероризувати Нікопольський район Дніпропетровської області та ранити людей.

Так, 25 травня окупанти атакували дронами-камікадзе Нікополь. Унаслідок ударів ударних дронів двоє чоловіків віком 30 та 42 років дістали поранення. Постраждалі проходитимуть лікування вдома. Пошкоджено автомобілі.

Також російські війська 15 травня обстріляли Дніпро. Ворог атакував інфраструктуру, є загиблі та поранені. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки РФ пошкоджено інфраструктуру.