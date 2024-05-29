Россия обстреляла из артиллерии Никополь. Погибли два человека, есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла из артиллерии Никополь. Погибли два человека, есть раненые

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
обстрел
Read in English
Читати українською

29 мая русские войска обстреливали из тяжелой артиллерии город Никополь Днепропетровской области.

Армия РФ убила двух гражданских в Никополе на Днепровщине

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате обстрелов Никополя двое погибших.

В больнице скончался 52-летний мужчина, утром попавший под артобстрел. Медики боролись за него, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

После обеда русские войска убили еще одного человека: они направили дрон-камикадзе на машину скорой помощи.

Погиб 54-летний водитель. Ранения получила его 53-летняя жена, которую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Кроме этого из-за россиян ранения получили двое мужчин 64 и 52 лет. У обоих осколочные ранения.

Лисак рассказал, что удары по городу россияне нанесли из тяжелой артиллерии, были повреждены библиотека, магазин и линия электропередач.

Что известно о последних обстрелах РФ Днепра

Войска РФ продолжают терроризировать Никопольский район Днепропетровской области и ранить людей.

Так, 25 мая оккупанты атаковали дронами-камикадзе Никополь. В результате ударов ударных дронов двое мужчин в возрасте 30 и 42 лет получили ранения. Пострадавшие будут проходить лечение на дому. Повреждены автомобили.

Также русские войска 15 мая обстреляли Днепр. Враг атаковал инфраструктуру, есть погибшие и раненые. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате атаки РФ повреждена инфраструктура.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Никопольщину. Есть раненые
Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Никопольщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ ударила дронами по АЗС в Никополе. Есть пострадавшие
Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Никополь — погибли два человека
Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Обстрел Никополя

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?