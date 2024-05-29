Россия обстреляла из артиллерии Никополь. Погибли два человека, есть раненые

Армия РФ убила двух гражданских в Никополе на Днепровщине

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате обстрелов Никополя двое погибших.

В больнице скончался 52-летний мужчина, утром попавший под артобстрел. Медики боролись за него, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

После обеда русские войска убили еще одного человека: они направили дрон-камикадзе на машину скорой помощи.

Погиб 54-летний водитель. Ранения получила его 53-летняя жена, которую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Кроме этого из-за россиян ранения получили двое мужчин 64 и 52 лет. У обоих осколочные ранения.

Лисак рассказал, что удары по городу россияне нанесли из тяжелой артиллерии, были повреждены библиотека, магазин и линия электропередач.

Что известно о последних обстрелах РФ Днепра

Войска РФ продолжают терроризировать Никопольский район Днепропетровской области и ранить людей.

Так, 25 мая оккупанты атаковали дронами-камикадзе Никополь. В результате ударов ударных дронов двое мужчин в возрасте 30 и 42 лет получили ранения. Пострадавшие будут проходить лечение на дому. Повреждены автомобили.

Также русские войска 15 мая обстреляли Днепр. Враг атаковал инфраструктуру, есть погибшие и раненые. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате атаки РФ повреждена инфраструктура.