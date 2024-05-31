РФ атаковала Одессу баллистической ракетой. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Одессу баллистической ракетой. Есть пострадавшие

Олег Кипер / Одесская ОВА
Атака РФ
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31 мая армия РФ атаковала Одессу баллистической ракетой с кассетным боеприпасом.

В результате удара РФ по Одессе пострадали два человека

31 мая армия РФ начала обстрел территории Украины с южного направления.

Российские оккупанты нанесли удар по Одессе. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Он уточнил, что целью российских террористов явилась припортовая инфраструктура.

Местные Telegram-каналы сообщили о взрыве около 19:30.

Вечером враг атаковал Одессу. Предварительно баллистической ракетой с кассетным боеприпасом.

Олег Кипер

Олег Кипер

Руководитель Одесской ОВА

Осколочные ранения получили два человека: 28-летняя девушка и 37-летний мужчина. В настоящее время они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Из-за обстрелов РФ в Донецкой области погиб человек

31 мая РФ нанесла удар по поселку Дробышево Донецкой области. В результате ударов погиб один человек, еще трое получили ранения.

По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в течение дня поселок Дробышев попал четыре раза под вражеские обстрелы.

В результате вражеских атак полностью уничтожены 4 частных дома и 4 автомобиля, повреждены 5 домов, админздание и другие объекты.

Каждый день россияне готовят по гражданским, каждый день у нас есть пострадавшие. Все, кто до сих пор остаются на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

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