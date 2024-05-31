31 мая армия РФ атаковала Одессу баллистической ракетой с кассетным боеприпасом.
В результате удара РФ по Одессе пострадали два человека
31 мая армия РФ начала обстрел территории Украины с южного направления.
Российские оккупанты нанесли удар по Одессе. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
Он уточнил, что целью российских террористов явилась припортовая инфраструктура.
Местные Telegram-каналы сообщили о взрыве около 19:30.
Осколочные ранения получили два человека: 28-летняя девушка и 37-летний мужчина. В настоящее время они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Из-за обстрелов РФ в Донецкой области погиб человек
31 мая РФ нанесла удар по поселку Дробышево Донецкой области. В результате ударов погиб один человек, еще трое получили ранения.
По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в течение дня поселок Дробышев попал четыре раза под вражеские обстрелы.
В результате вражеских атак полностью уничтожены 4 частных дома и 4 автомобиля, повреждены 5 домов, админздание и другие объекты.
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