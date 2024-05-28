Армия РФ обстреляла Черниговскую область. Ранены три человека
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Черниговскую область. Ранены три человека

обстрел
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Источник:  ОК "Север"

Войска РФ за сутки нанесли удары по Сновской и Новгород-Северской общинам. Есть раненые и разрушения.

Армия РФ обстреляла Черниговскую область

Российская армия обстреляла из минометов 120 мм, из ствольной артиллерии и атаковала дронами Хреновку, Александровку, Гремяч, Красный Хутор. Зафиксировано 46 взрывов.

В селе Хотиевка из-за атаки дрона ранения получил мужчина 1985 года рождения, значительно повреждено одно фермерское хозяйство.

В селе Костобобров в результате удара со ствольной артиллерии двое местных жителей получили ранения. Оккупанты повредили линию электропередачи, уничтожили два хозяйственных здания и два жилых дома.

Армия РФ наращивает свои группировки на границе с двумя областями Украины

Войска страны-агрессорки России наращивают группировки на границе с Черниговской областью и вблизи границы с Сумской. Оттуда оккупанты наносят удары "Шахедами", бьют из авиации и артиллерии, а также совершают сковывающие действия.

Об этом рассказал временный исполняющий обязанности заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Игорь Прохоренко. По его словам, ситуация в Сумском направлении контролируемая.

Что касается Сумского направления, там на сегодняшний день обстановка стабильная, контролируемая, в приграничных районах РФ удерживает соответствующую группировку войск, которая проводит сковывающие действия с целью недопущения опрокидывания наших подразделений на другие угрожающие направления, — сказал Прохоренко.

Также РФ предпринимает действия, направленные на наращивание своей группировки на границе с Черниговщиной и остальной границей Сумщины, добавил он.

Каждый день там противник наносит авиационные, артиллерийские удары по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре, применяет БПЛА типа "Шахед", — сообщил Игорь Прохоренко.

Полковник добавил, что по остальным направлениям обстановка стабильная и резких изменений не претерпела.

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