Армия РФ обстреляла Черниговскую область. Ранены три человека

Войска РФ за сутки нанесли удары по Сновской и Новгород-Северской общинам. Есть раненые и разрушения.
Армия РФ обстреляла Черниговскую область
Российская армия обстреляла из минометов 120 мм, из ствольной артиллерии и атаковала дронами Хреновку, Александровку, Гремяч, Красный Хутор. Зафиксировано 46 взрывов.
В селе Хотиевка из-за атаки дрона ранения получил мужчина 1985 года рождения, значительно повреждено одно фермерское хозяйство.
В селе Костобобров в результате удара со ствольной артиллерии двое местных жителей получили ранения. Оккупанты повредили линию электропередачи, уничтожили два хозяйственных здания и два жилых дома.
Армия РФ наращивает свои группировки на границе с двумя областями Украины
Войска страны-агрессорки России наращивают группировки на границе с Черниговской областью и вблизи границы с Сумской. Оттуда оккупанты наносят удары "Шахедами", бьют из авиации и артиллерии, а также совершают сковывающие действия.
Об этом рассказал временный исполняющий обязанности заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Игорь Прохоренко. По его словам, ситуация в Сумском направлении контролируемая.
Также РФ предпринимает действия, направленные на наращивание своей группировки на границе с Черниговщиной и остальной границей Сумщины, добавил он.
Полковник добавил, что по остальным направлениям обстановка стабильная и резких изменений не претерпела.
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