Мы фиксируем активность РФ против Сумщины и Черниговщины — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Мы фиксируем активность РФ против Сумщины и Черниговщины — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
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По словам главы государства Владимира Зеленского, Вооруженные силы Украины фиксируют вражескую активность против Сумщины и Черниговщины. Речь идет о диверсионных группах и обстрелах.

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Как отмечает президент, он заслушал доклады Верховного главнокомандующего и министра обороны Украины по поводу развития событий на поле боя.

По состоянию на вечер 13 мая продолжаются украинские контрударные действия, направление усилено, в частности, Волчанск и в целом пограничные районы.

Владимир Зеленский обращает внимание, что за направление непосредственно на месте отвечает бригадный генерал Михаил Драпатый.

По словам украинского лидера, ВСУ осознают замысел России по оттягиванию наших сил с других направлений фронта.

Именно поэтому украинские защитники не оставляют донецкие направления без необходимой поддержки и обеспечения, а именно Краматорское направление, Покровское. Неизменное внимание Купянскому направлению.

Мы также фиксируем вражескую активность против Сумщины и Черниговщины — диверсионные группы, обстрелы. Мы отвечаем огнем, как и положено. Наша задача совершенно ясна — сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях — от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донбасса.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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Замену провели на бригадного генерала Михаила Драпатого, однако он остается в должности заместителя начальника Генштаба.

Что важно понимать, Михаил Драпатый — бывший командир 2-го батальона 72-й ОМБр, который в мае 2014 года вошел в Мариуполь, чтобы усилить подразделения, отражавшие штурмы и освободить заложников.

До января 2024 г. Драпатый возглавлял ОСУВ "Херсон".

Кроме того, он известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонщины в 2022 году.

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