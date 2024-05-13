Мы фиксируем активность РФ против Сумщины и Черниговщины — Зеленский

По словам главы государства Владимира Зеленского, Вооруженные силы Украины фиксируют вражескую активность против Сумщины и Черниговщины. Речь идет о диверсионных группах и обстрелах.

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Как отмечает президент, он заслушал доклады Верховного главнокомандующего и министра обороны Украины по поводу развития событий на поле боя.

По состоянию на вечер 13 мая продолжаются украинские контрударные действия, направление усилено, в частности, Волчанск и в целом пограничные районы.

Владимир Зеленский обращает внимание, что за направление непосредственно на месте отвечает бригадный генерал Михаил Драпатый.

По словам украинского лидера, ВСУ осознают замысел России по оттягиванию наших сил с других направлений фронта.

Именно поэтому украинские защитники не оставляют донецкие направления без необходимой поддержки и обеспечения, а именно Краматорское направление, Покровское. Неизменное внимание Купянскому направлению.

Мы также фиксируем вражескую активность против Сумщины и Черниговщины — диверсионные группы, обстрелы. Мы отвечаем огнем, как и положено. Наша задача совершенно ясна — сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях — от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донбасса. Владимир Зеленский Президент Украины

Командующего ОТУВ "Харьков" Юрия Галушкина сменили на фоне наступления армии РФ

Замену провели на бригадного генерала Михаила Драпатого, однако он остается в должности заместителя начальника Генштаба.

Что важно понимать, Михаил Драпатый — бывший командир 2-го батальона 72-й ОМБр, который в мае 2014 года вошел в Мариуполь, чтобы усилить подразделения, отражавшие штурмы и освободить заложников.

До января 2024 г. Драпатый возглавлял ОСУВ "Херсон".