Мы фиксируем активность РФ против Сумщины и Черниговщины — Зеленский

По словам главы государства Владимира Зеленского, Вооруженные силы Украины фиксируют вражескую активность против Сумщины и Черниговщины. Речь идет о диверсионных группах и обстрелах.
Зеленский рассказал о ситуации на фронте
Как отмечает президент, он заслушал доклады Верховного главнокомандующего и министра обороны Украины по поводу развития событий на поле боя.
По состоянию на вечер 13 мая продолжаются украинские контрударные действия, направление усилено, в частности, Волчанск и в целом пограничные районы.
Владимир Зеленский обращает внимание, что за направление непосредственно на месте отвечает бригадный генерал Михаил Драпатый.
По словам украинского лидера, ВСУ осознают замысел России по оттягиванию наших сил с других направлений фронта.
Именно поэтому украинские защитники не оставляют донецкие направления без необходимой поддержки и обеспечения, а именно Краматорское направление, Покровское. Неизменное внимание Купянскому направлению.
Командующего ОТУВ "Харьков" Юрия Галушкина сменили на фоне наступления армии РФ
Замену провели на бригадного генерала Михаила Драпатого, однако он остается в должности заместителя начальника Генштаба.
Что важно понимать, Михаил Драпатый — бывший командир 2-го батальона 72-й ОМБр, который в мае 2014 года вошел в Мариуполь, чтобы усилить подразделения, отражавшие штурмы и освободить заложников.
До января 2024 г. Драпатый возглавлял ОСУВ "Херсон".
Кроме того, он известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонщины в 2022 году.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-