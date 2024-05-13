Ми фіксуємо активність РФ проти Сумщини й Чернігівщини — Зеленський

За словами глави держави Володимира Зеленського, Збройні сили України фіксують ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини. Йдеться про диверсійні групи та обстріли.

Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Як зазначає президент, він заслухав доповіді Верховного головнокомандувача та міністра оборони України щодо розвитку подій на полі бою.

Станом на вечір 13 травня тривають українські контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони.

Володимир Зеленський звертає увагу на те, що за напрямок безпосередньо на місці відповідає бригадний генерал Михайло Драпатий.

За словами українського лідера, ЗСУ усвідомлюють задум Росії щодо відтягування наших сил з інших напрямків фронту.

Саме тому українські захисники не залишають донецькі напрямки без необхідної підтримки й забезпечення, а саме — Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Куп’янському напрямку.

Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини — диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить. Наше завдання абсолютно зрозуміле — зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях — від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини. Володимир Зеленський Президент України

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Заміну провели на бригадного генерала Михайло Драпатого, проте він залишається на посаді заступника начальника Генштабу.

Що важливо розуміти, Михайло Драпатий — колишній командир 2-го батальйону 72-ї ОМБр, який у травні 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурми і звільнити заручників.

До січня 2024 Драпатий очолював ОСУВ "Херсон".