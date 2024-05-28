Армія РФ обстріляла Чернігівську область. Поранено троє людей

Війська РФ за добу завдали ударів по Сновській та Новгород-Сіверській громадах. Є поранені та руйнування.

Армія РФ обстріляла Чернігівську область

Російська армія обстріляла з мінометів 120 мм, зі ствольної артилерії та атакувала дронами Хрінівку, Олександрівку, Грем’яч, Красний Хутір. Зафіксовано 46 вибухів.

У селі Хотіївка через атаку дрона поранення дістав чоловік 1985 року народження, значно пошкоджено одне фермерське господарство.

У селі Костобобрів унаслідок удару зі ствольної артилерії двоє місцевих жителів дістали поранення. Окупанти пошкодили лінію електропередачі, знищили дві господарчі будівлі та два житлові будинки.

Армія РФ нарощує свої угруповання на кордоні з двома областями України

Війська країни-агресорки Росії нарощують угруповання на кордоні з Чернігівською областю та поблизу кордону із Сумською. Звідти окупанти завдають ударів "Шахедами", б'ють з авіації та артилерії, а також вчинюють сковуючі дії.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України полковник Ігор Прохоренко. За його словами, ситуація на Сумському напрямку контрольована.

Що стосується Сумського напрямку, там на сьогодні обстановка стабільна, контрольована, в прикордонних районах РФ утримує відповідне угруповання військ, яке проводить сковуючі дії з метою недопущення перекидання наших підрозділів на інші загрозливі напрямки, — сказав Прохоренко. Поширити

Також РФ чинить дії, спрямовані на нарощування свого угруповання на межі з Чернігівщиною та рештою прикордоння Сумщини, додав він.

Кожен день там противник завдає авіаційних, артилерійських ударів по позиціях наших військ і цивільній інфраструктурі, застосовує БПЛА типу "Шахед", – повідомив Ігор Прохоренко. Поширити

Полковник додав, що на решті напрямків обстановка стабільна та різких змін не зазнала.