Росія атакувала Харків. Є загиблі та десятки поранених

Російські війська в ніч на 31 травня завдали ракетного удару по Новобаварському району Харкова, поціливши в пʼятиповерхівку з цивільними людьми.

Що відомо про обстріл РФ Харкова

Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Було два прильоти в щільну житлову забудову.

Російські війська застосували тактику подвійного удару, коли на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці.

Станом на 8:00 31 травня загинуло четверо людей, постраждалих — 25. Один із загиблих — охоронець приватного підприємства, котрий на момент атаки перебував на вулиці.

Серед поранених діти, медик швидкої допомоги та поліцейська. Під завалами пʼятиповерхівки ще можуть знаходитися до пʼяти людей.

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що від вибухів постраждали житлові будинки, надвірні забудови, транспорт, приватні підприємства та обʼєкти торгівлі за різними адресами. Було пʼять пожеж.

Щодо пʼятиповерхівки, то там повністю зруйновані конструкції з 3-го по 5-й поверхи одного з підʼїздів. З напівзруйнованого будинку ДСНСники врятували шістьох людей, зокрема одну дитину.

Росія атакувала Україну 31 травня

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 31 травня 2024 року ворог здійснив нову атаку на Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської обл. — РФ.

Окрім того, наголошується, що по українській столиці росіяни намагалися вдарити крилатою ракетою «Іскандер-К» із Курської області — РФ.

Також було здійснено пуски чотирьох ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Єйська, що знаходиться в країні-агресорці.