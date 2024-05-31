Россия атаковала Харьков. Есть погибшие и десятки раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Харьков. Есть погибшие и десятки раненых

ДСНС Украины
харьков
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Российские войска в ночь на 31 мая нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова, попав в пятиэтажку с гражданскими людьми.

Что известно об обстреле РФ Харькова

Предварительно враг бил ракетами С-300. Было два прилета в плотную жилую застройку.

Российские войска применили тактику двойного удара, когда на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители.

По состоянию на 8:00 31 мая погибли четыре человека, пострадавшие — 25. Один из погибших — охранник частного предприятия, который на момент атаки находился на улице.

Среди раненых дети, медик скорой помощи и полицейский. Под завалами пятиэтажки еще могут находиться до пяти человек.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что от взрывов пострадали жилые дома, дворовые застройки, транспорт, частные предприятия и объекты торговли по разным адресам. Было пять пожаров.

Что касается пятиэтажки, то там полностью разрушены конструкции с 3-го по 5-й этажи одного из подъездов. Из полуразрушенного дома ГСЧСники спасли шестерых человек, в том числе одного ребенка.

Россия атаковала Украину 31 мая

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 31 мая 2024 года враг совершил новую атаку на Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской обл. — РФ.

Кроме того, отмечается, что по украинской столице россияне пытались ударить крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области — РФ.

Также были осуществлены пуски четырех ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» из находящегося в стране-агрессорке района Ейска.

Благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений и расчетам мобильных огневых групп были ликвидированы четыре «шахеда» в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатая ракета «Искандер-К» в Киевской области.

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