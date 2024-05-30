Ночная ракетная атака РФ. В результате удара по Харьковщине есть пострадавшие

Россия в ночь на 30 мая массированно обстреляла Харьков и Харьковскую область. Оккупанты попали ракетами по гражданской инфраструктуре, есть разрушения и раненые.
Харьковщина в ночь на 30 мая была под ракетным ударом РФ
В результате ночных ударов по Малоданиловской громаде в Харьковском районе повреждены жилые дома, медучреждение, спортшкола, библиотека и магазины.
Об этом сообщил глава Малоданиловской общины Александр Гололобов.
Пожар локализован, добавил Гололобов.
Харьков враг начал обстреливать со 2 часов ночи. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Позже Синегубов сообщил о пострадавших: два человека получили осколочные ранения, один — острую реакцию на стресс. Имеются повреждения инфраструктуры.
В харьковском «Эпицентре» завершили поисковые работы
В харьковском "Эпицентре" завершили поисковые работы после авиаудара РФ 25 мая. Погибли 19 человек, в том числе 17-летний парень и 12-летняя девочка, еще 54 человека пострадали.
Как сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко, полиция идентифицировала все 19 тел погибших.
Это было непросто — с помощью спецтехники тела круглосуточно искали среди пепла, а затем оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории, — отметил Клименко.
Криминалисты провели более 100 исследований. В полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, предоставивших биологические образцы для экспертиз. Также к работе привлекли кинологов — служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-