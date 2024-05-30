Ночная ракетная атака РФ. В результате удара по Харьковщине есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Ночная ракетная атака РФ. В результате удара по Харьковщине есть пострадавшие

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьковщина
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Россия в ночь на 30 мая массированно обстреляла Харьков и Харьковскую область. Оккупанты попали ракетами по гражданской инфраструктуре, есть разрушения и раненые.

Харьковщина в ночь на 30 мая была под ракетным ударом РФ

В результате ночных ударов по Малоданиловской громаде в Харьковском районе повреждены жилые дома, медучреждение, спортшкола, библиотека и магазины.

Об этом сообщил глава Малоданиловской общины Александр Гололобов.

5 мощных взрывов в одном из населённых пунктов общины. Раненых и погибших благодарить Бога нет. Пострадал жилищный микрорайон, магазины, медицинское учреждение, помещение библиотеки, спортивной школы.

Пожар локализован, добавил Гололобов.

Харьков враг начал обстреливать со 2 часов ночи. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Оккупанты нанесли по меньшей мере 5 ударов, часть — по населенным пунктам Харьковского района.

Позже Синегубов сообщил о пострадавших: два человека получили осколочные ранения, один — острую реакцию на стресс. Имеются повреждения инфраструктуры.

В Харькове произошел ракетный обстрел по 2 локациям. Попадание в двухэтажное административное здание КП, вследствие чего произошло частичное разрушение с последующим возгоранием. Легкие повреждения получили 6 женщин и 1 человек.

В харьковском «Эпицентре» завершили поисковые работы

В харьковском "Эпицентре" завершили поисковые работы после авиаудара РФ 25 мая. Погибли 19 человек, в том числе 17-летний парень и 12-летняя девочка, еще 54 человека пострадали.

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко, полиция идентифицировала все 19 тел погибших.

Это было непросто — с помощью спецтехники тела круглосуточно искали среди пепла, а затем оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории, — отметил Клименко.

Криминалисты провели более 100 исследований. В полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, предоставивших биологические образцы для экспертиз. Также к работе привлекли кинологов — служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент.

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