Армия РФ атаковала Изюмский район Харьковщины. Есть погибшие и раненые

26 мая днем российская армия ударила по Богуславке Изюмского района. В результате нападения РФ погибла женщина, а два человека получили ранения.
Российские террористы атаковали Изюмский район
Среди раненых в Богуславке — 9-летний ребенок.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, одна 72-летняя женщина погибла, двое гражданских получили ранения, среди них — мальчик 9 лет.
Что известно о последних атаках армии РФ по Харькову
По информации мэра города Игоря Терехова и руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, под вражеские обстрелы попали районы жилой застройки в центре города.
Первые сообщения о новом ударе оккупационной армии РФ по центру города появились от руководителя ОВА в 19.16.
Впоследствии Синегубов уточнил, что в результате удара по центру города ранения получили три человека.
Позже глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 6 человек. Среди них — мальчик 13 лет, который был госпитализирован.
Впоследствии Терехов отметил, что количество пострадавших увеличилось до 8 человек.
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