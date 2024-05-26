Армия РФ атаковала Изюмский район Харьковщины. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Изюмский район Харьковщины. Есть погибшие и раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Изюмский район
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26 мая днем российская армия ударила по Богуславке Изюмского района. В результате нападения РФ погибла женщина, а два человека получили ранения.

Российские террористы атаковали Изюмский район

Среди раненых в Богуславке — 9-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, одна 72-летняя женщина погибла, двое гражданских получили ранения, среди них — мальчик 9 лет.

Что известно о последних атаках армии РФ по Харькову

По информации мэра города Игоря Терехова и руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, под вражеские обстрелы попали районы жилой застройки в центре города.

Первые сообщения о новом ударе оккупационной армии РФ по центру города появились от руководителя ОВА в 19.16.

Предварительно — район плотной жилой застройки. Относительно разрушений и пострадавших информация уточняется, отметил Терехов.

Впоследствии Синегубов уточнил, что в результате удара по центру города ранения получили три человека.

Позже глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 6 человек. Среди них — мальчик 13 лет, который был госпитализирован.

Впоследствии Терехов отметил, что количество пострадавших увеличилось до 8 человек.

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