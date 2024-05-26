Армія РФ атакувала Ізюмський район Харківщини. Є загибла та поранені

Російські терористи атакували Ізюмський район

Серед поранених у Богуславці — 9-річна дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, одна 72-річна жінка загинула, двоє цивільних зазнали поранень, серед них — хлопчик 9 років.

Що відомо про останні атаки армії РФ по Харкову

За інформацією мера міста Ігоря Терехова та керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, під ворожі обстріли потрапили райони житлової забудови в центрі міста.

Перші повідомлення про новий удар окупаційної армії РФ по центру міста з’явились від керівника ОВА о 19:16.

Попередньо — район щільної житлової забудови. Щодо руйнувань та постраждалих — інформація уточнюється, — зазначив Терехов. Поширити

Згодом Синєгубов уточнив, що внаслідок удару по центру міста поранення отримали троє людей.

Пізніше очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до 6 осіб. Серед них — хлопчик 13 років, якого було госпіталізовано.

Згодом Терехов зазначив, що кількість постраждалих збільшилась до 8 осіб.