Армія РФ атакувала Ізюмський район Харківщини. Є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Ізюмський район Харківщини. Є загибла та поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Ізюмщина

26 травня вдень російська армія вдарила по Богуславці Ізюмського району. Внаслідок нападу РФ загинула жінка, а двоє людей дістали поранення.

Російські терористи атакували Ізюмський район

Серед поранених у Богуславці — 9-річна дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, одна 72-річна жінка загинула, двоє цивільних зазнали поранень, серед них — хлопчик 9 років.

Що відомо про останні атаки армії РФ по Харкову

За інформацією мера міста Ігоря Терехова та керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, під ворожі обстріли потрапили райони житлової забудови в центрі міста.

Перші повідомлення про новий удар окупаційної армії РФ по центру міста з’явились від керівника ОВА о 19:16.

Попередньо — район щільної житлової забудови. Щодо руйнувань та постраждалих — інформація уточнюється, — зазначив Терехов.

Згодом Синєгубов уточнив, що внаслідок удару по центру міста поранення отримали троє людей.

Пізніше очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до 6 осіб. Серед них — хлопчик 13 років, якого було госпіталізовано.

Згодом Терехов зазначив, що кількість постраждалих збільшилась до 8 осіб.

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