Армія РФ атакувала Ізюмський район Харківщини. Є загибла та поранені

26 травня вдень російська армія вдарила по Богуславці Ізюмського району. Внаслідок нападу РФ загинула жінка, а двоє людей дістали поранення.
Російські терористи атакували Ізюмський район
Серед поранених у Богуславці — 9-річна дитина.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, одна 72-річна жінка загинула, двоє цивільних зазнали поранень, серед них — хлопчик 9 років.
Що відомо про останні атаки армії РФ по Харкову
За інформацією мера міста Ігоря Терехова та керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, під ворожі обстріли потрапили райони житлової забудови в центрі міста.
Перші повідомлення про новий удар окупаційної армії РФ по центру міста з’явились від керівника ОВА о 19:16.
Згодом Синєгубов уточнив, що внаслідок удару по центру міста поранення отримали троє людей.
Пізніше очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до 6 осіб. Серед них — хлопчик 13 років, якого було госпіталізовано.
Згодом Терехов зазначив, що кількість постраждалих збільшилась до 8 осіб.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-