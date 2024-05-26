У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ по "Епіцентру"

Кількість жертв в Харкові після обстрілу Росією "Епіцентра" 25 травня знову зросла. Загинуло 14 цивільних.

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Як повідомляв Офіс генпрокурора, кількість загиблих внаслідок російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові 25 травня зросла до 13.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про 14 жертв через обстріл гіпермаркету в обласному центрі.

Всіх, хто втратив зв’язок з близькими, просять звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів першої лінії закликають здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації тіл.

Що відомо про російський авіаудар по харківському "Епіцентру"

25 травня російські окупанти завдали бомбових ударів по гіперпаркету "Епіцентр". В цей момент у будівлі перебувало близько двох сотень людей.

Для цієї атаки РФ застосувала авіацію. По "Епіцентру" був зафіксований приліт двох КАБів. Протягом дня кількість жертв зростала, і станом на вечір було відомо, що внаслідок обстрілу загинули 5 осіб. Крім того, ще близько 40 людей постраждало.

В Харківській обласній прокуратурі пізно ввечері повідомили, що за даними поліції, 17 громадян вважалися на той момент зниклими безвісти.

Також в прокуратурі оприлюднили відео влучання російських авіабомб по гіпермаркету.

Окрім цього зʼявилося відео моменту удару зсередини по «Епіцентру» в Харкові.