У Харкові ідентифікують тіла після атаки РФ по "Епіцентру"

Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі в харківському будівельному гіпермаркеті, спричиненої ударами Росії. Вогонь поширився на понад 13 тис кв м.

Триває ідентифікація тіл після атаки РФ по "Епіцентру" у Харкові

Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими.

На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія.

У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває.

Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів першої лінії закликаю здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації, — повідомив Ігор Клименко. Поширити

Російський авіаудар по харківському "Епіцентру"

25 травня російські окупанти завдали бомбових ударів по гіперпаркету "Епіцентр". В цей момент у будівлі перебувало близько двох сотень людей.

Для цієї атаки РФ застосувала авіацію. По "Епіцентру" був зафіксований приліт двох КАБів. Протягом дня кількість жертв зростала, і станом на вечір було відомо, що внаслідок обстрілу загинули 5 осіб. Крім того, ще близько 40 людей постраждало.

В Харківській обласній прокуратурі пізно ввечері повідомили, що за даними поліції, 17 громадян вважалися на той момент зниклими безвісти.