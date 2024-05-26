В Харькове идентифицируют тела после атаки РФ по "Эпицентру"

Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара в харьковском строительном гипермаркете, вызванном ударами России. Огонь распространился более чем на 13 тыс кв м.

Идет идентификация тел после атаки РФ по "Эпицентру" в Харькове

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, российский обстрел унес жизни 12 человек, еще 43 травмированы. 16 человек считаются без вести пропавшими.

На месте трагедии работает штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория.

У 10 граждан, уже обратившихся в полицию родственников, отобраны биологические образцы. Установлены личности трех погибших. Идентификация тел продолжается.

Все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102. Родственников первой линии призываю сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации, сообщил Игорь Клименко. Поделиться

Российский авиаудар по харьковскому "Эпицентру"

25 мая российские оккупанты нанесли бомбовые удары по гиперпаркету "Эпицентр". В этот момент в здании находилось около двух сотен человек.

Для этой атаки РФ применила авиацию. По "Эпицентру" был зафиксирован прилет двух КАБов. В течение дня количество жертв росло, и по состоянию на вечер было известно, что в результате обстрела погибли 5 человек. Кроме того, еще около 40 человек пострадали.

В Харьковской областной прокуратуре поздно вечером сообщили, что по данным полиции, 17 граждан считались на тот момент пропавшими без вести.