В Харькове идентифицируют тела после атаки РФ по "Эпицентру"

Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара в харьковском строительном гипермаркете, вызванном ударами России. Огонь распространился более чем на 13 тыс кв м.
Идет идентификация тел после атаки РФ по "Эпицентру" в Харькове
Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, российский обстрел унес жизни 12 человек, еще 43 травмированы. 16 человек считаются без вести пропавшими.
На месте трагедии работает штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория.
У 10 граждан, уже обратившихся в полицию родственников, отобраны биологические образцы. Установлены личности трех погибших. Идентификация тел продолжается.
Российский авиаудар по харьковскому "Эпицентру"
25 мая российские оккупанты нанесли бомбовые удары по гиперпаркету "Эпицентр". В этот момент в здании находилось около двух сотен человек.
Для этой атаки РФ применила авиацию. По "Эпицентру" был зафиксирован прилет двух КАБов. В течение дня количество жертв росло, и по состоянию на вечер было известно, что в результате обстрела погибли 5 человек. Кроме того, еще около 40 человек пострадали.
В Харьковской областной прокуратуре поздно вечером сообщили, что по данным полиции, 17 граждан считались на тот момент пропавшими без вести.
Также в прокуратуре обнародовали видео попадания российских авиабомб по гипермаркету.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-