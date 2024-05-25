Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове. Количество жертв возросло

Около 16:02 25 мая россияне ударили по Харькову двумя управляемыми снарядами – предварительно, УМПБ Д-30. Они попали в строительный гипермаркет, где в тот момент находились около 200 человек.
Что известно о количестве жертв в Харькове
По последним данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате ударов РФ по меньшей мере четверо погибли. Спасатели локализовали и продолжают тушить пожар, разгоревшийся на площади до 15 тысяч кв. метров.
Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что количество раненых также возросло — пострадали уже 40 человек.
Что известно о последствиях предварительных ударов армии РФ по Харькову
В результате удара преступной армии РФ по гипермаркету в городе погибли 2 человека и по меньшей мере 33 человека получили ранения.
Пожар локализован.
Отмечается, что преступная армия РФ сбросила на гипермаркет в Харькове 2 авиабомба КАБ.
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