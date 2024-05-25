Удар РФ по "Епіцентру" у Харкові. Кількість жертв зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по "Епіцентру" у Харкові. Кількість жертв зросла

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Удар РФ по "Епіцентру" у Харкові. Кількість жертв зросла

Близько 16:02 25 травня росіяни вдарили по Харкову двома керованими снарядами — попередньо, УМПБ Д-30. Вони влучили у будівельний гіпермаркет, де у ту мить перебували близько 200 людей.

Що відомо про кількість жертв у Харкові

За останніми даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів РФ щонайменше четверо — загинули. Рятувальники локалізували та продовжують гасити пожежу, яка розгорілася на площі до 15 тисяч кв. метрів.

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що кількість поранених також зросла — постраждали вже 40 людей.

Що відомо про наслідки попередніх ударів армії РФ по Харкову

Внаслідок удару злочинної армії РФ по гіпермаркету у місті загинуло 2 людини та щонайменше 33 особи отримали поранення.

Наразі пожежу локалізовано.

Зазначається, що злочинна армія РФ скинула на гіпермаркет у Харкові 2 авіабомби КАБ.

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