Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове. Выросло количество погибших

Число погибших в результате удара России 25 мая по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 12. Пострадали — 43 человека.

В Харькове возросло количество жертв

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, количество погибших в "Эпицентре" увеличилось до 11 человек.

Позже в Харьковской прокуратуре сообщили, что количество погибших из-за вражеских авиаударов по гипермаркету возросло до 12.

Десять тел пока не опознаны. Травмы получили 43 человека.

Российский авиаудар по харьковскому "Эпицентру"

25 мая российские оккупанты нанесли бомбовые удары по гиперпаркету "Эпицентр". В этот момент в здании находилось около двух сотен человек.

Для этой атаки РФ применила авиацию. По "Эпицентру" был зафиксирован прилет двух КАБов. В течение дня количество жертв росло, и по состоянию на вечер было известно, что в результате обстрела погибли 5 человек. Кроме того, еще около 40 человек пострадали.

В Харьковской областной прокуратуре поздно вечером сообщили, что по данным полиции, 17 граждан считались на тот момент пропавшими без вести.

Также в прокуратуре обнародовали видео попадания российских авиабомб по гипермаркету.

Эту российскую атаку резко осудили иностранные должностные лица и организации, в частности вердеагировали в ООН. А министр иностранных дел Чехии Ян Липовский призвал не вестись на "сказки о мире" после удара РФ по Харькову.