Удар РФ по "Епіцентру" у Харкові. Зросла кількість загиблих

Кількість загиблих внаслідок удару Росії 25 травня по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 12. Постраждали – 43 особи.

У Харкові зросла кількість жертв

Як спершу повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, кількість загиблих в "Епіцентрі" збільшилася до 11 людей.

Пізніше у Харківській прокуратурі повідомили, що кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету зросла до 12.

Десять тіл наразі неопізнані. Травми отримали 43 людини.

Російський авіаудар по харківському "Епіцентру"

25 травня російські окупанти завдали бомбових ударів по гіперпаркету "Епіцентр". В цей момент у будівлі перебувало близько двох сотень людей.

Для цієї атаки РФ застосувала авіацію. По "Епіцентру" був зафіксований приліт двох КАБів. Протягом дня кількість жертв зростала, і станом на вечір було відомо, що внаслідок обстрілу загинули 5 осіб. Крім того, ще близько 40 людей постраждало.

В Харківській обласній прокуратурі пізно ввечері повідомили, що за даними поліції, 17 громадян вважалися на той момент зниклими безвісти.

Також в прокуратурі оприлюднили відео влучання російських авіабомб по гіпермаркету.

Цю російську атаку різко засудили іноземні посадовці та організації, зокрема, вірдеагували в ООН. А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав не вестися на "казки про мир" після удару РФ по Харкову.