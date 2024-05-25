Злочинна армія РФ продовжує атакувати Харков. На цей раз удари було здійснено по житлових районах у центрі міста.
Що відомо про останні атаки армії РФ по Харкову
За інформацією мера міста Ігоря Терехова та керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, під ворожі обстріли потрапили райони житлової забудови в центрі міста.
Перші повідомлення про новий удар окупаційної армії РФ по центру міста з’явились від керівника ОВА о 19:16.
Згодом Синєгубов уточнив, що внаслідок удару по центру міста поранення отримали троє людей.
Пізніше очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до 6 осіб. Серед них — хлопчик 13 років, якого було госпіталізовано.
Згодом Терехов зазначив, що кількість постраждалих збільшилась до 8 осіб.
Що відомо про наслідки попередніх ударів армії РФ по Харкову
Внаслідок удару злочинної армії РФ по гіпермаркету у місті загинуло 2 людини та щонайменше 33 особи отримали поранення.
Наразі пожежу локалізовано.
Зазначається, що злочинна армія РФ скинула на гіпермаркет у Харкові 2 авіабомби КАБ.
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