Армія РФ завдала ударів по житлових районах в центрі Харкова
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ завдала ударів по житлових районах в центрі Харкова

Армія РФ атакувала Харків
Джерело:  online.ua

Злочинна армія РФ продовжує атакувати Харков. На цей раз удари було здійснено по житлових районах у центрі міста. 

Що відомо про останні атаки армії РФ по Харкову

За інформацією мера міста Ігоря Терехова та керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, під ворожі обстріли потрапили райони житлової забудови в центрі міста.

Перші повідомлення про новий удар окупаційної армії РФ по центру міста з’явились від керівника ОВА о 19:16.

Попередньо — район щільної житлової забудови. Щодо руйнувань та постраждалих — інформація уточнюється, — зазначив Терехов.

Згодом Синєгубов уточнив, що внаслідок удару по центру міста поранення отримали троє людей.

Пізніше очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до 6 осіб. Серед них — хлопчик 13 років, якого було госпіталізовано.

Згодом Терехов зазначив, що кількість постраждалих збільшилась до 8 осіб.

Що відомо про наслідки попередніх ударів армії РФ по Харкову

Внаслідок удару злочинної армії РФ по гіпермаркету у місті загинуло 2 людини та щонайменше 33 особи отримали поранення.

Наразі пожежу локалізовано.

Зазначається, що злочинна армія РФ скинула на гіпермаркет у Харкові 2 авіабомби КАБ.

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