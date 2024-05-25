Преступная армия РФ продолжает атаковать Харьков. В этот раз удары были произведены по жилым районам в центре города.
Что известно о последних атаках армии РФ по Харькову
По информации мэра города Игоря Терехова и руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, под вражеские обстрелы попали районы жилой застройки в центре города.
Первые сообщения о новом ударе оккупационной армии РФ по центру города появились от руководителя ОВА в 19.16.
Впоследствии Синегубов уточнил, что в результате удара по центру города ранения получили три человека.
Позже глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 6 человек. Среди них — мальчик 13 лет, который был госпитализирован.
После Терехов отметил, что количество пострадавших увеличилось до 8 человек.
Что известно о последствиях предварительных ударов армии РФ по Харькову
В результате удара преступной армии РФ по гипермаркету в городе погибли 2 человека и по меньшей мере 33 человека получили ранения.
Пожар локализован.
Отмечается, что преступная армия РФ сбросила на гипермаркет в Харькове 2 авиабомба КАБ.
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