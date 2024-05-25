Армия РФ нанесла удары по жилым районам в центре Харькова
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Украина
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Армия РФ нанесла удары по жилым районам в центре Харькова

Армия атаковала Харьков
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Источник:  online.ua

Преступная армия РФ продолжает атаковать Харьков. В этот раз удары были произведены по жилым районам в центре города.

Что известно о последних атаках армии РФ по Харькову

По информации мэра города Игоря Терехова и руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, под вражеские обстрелы попали районы жилой застройки в центре города.

Первые сообщения о новом ударе оккупационной армии РФ по центру города появились от руководителя ОВА в 19.16.

Предварительно — район плотной жилой застройки. Относительно разрушений и пострадавших информация уточняется, отметил Терехов.

Впоследствии Синегубов уточнил, что в результате удара по центру города ранения получили три человека.

Позже глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 6 человек. Среди них — мальчик 13 лет, который был госпитализирован.

После Терехов отметил, что количество пострадавших увеличилось до 8 человек.

Что известно о последствиях предварительных ударов армии РФ по Харькову

В результате удара преступной армии РФ по гипермаркету в городе погибли 2 человека и по меньшей мере 33 человека получили ранения.

Пожар локализован.

Отмечается, что преступная армия РФ сбросила на гипермаркет в Харькове 2 авиабомба КАБ.

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