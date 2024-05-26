В Харькове возросло число погибших в результате удара РФ по "Эпицентру"

Число жертв в Харькове после обстрела Россией "Эпицентра" 25 мая снова возросло. Погибли 14 гражданских.
В Харькове возросло количество погибших в результате удара РФ
Как сообщал Офис генпрокурора, количество погибших в результате российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове 25 мая выросло до 13.
Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о 14 жертвах из-за обстрела гипермаркета в областном центре.
Всех, кто потерял связь с близкими, просят обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102. Родственников первой линии призывают сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации тел.
Что известно о российском авиаударе по харьковскому "Эпицентру"
25 мая российские оккупанты нанесли бомбовые удары по гиперпаркету "Эпицентр". В этот момент в здании находилось около двух сотен человек.
Для этой атаки РФ применила авиацию. По "Эпицентру" был зафиксирован прилет двух КАБов. В течение дня количество жертв росло, и по состоянию на вечер было известно, что в результате обстрела погибли 5 человек. Кроме того, еще около 40 человек пострадали.
В Харьковской областной прокуратуре поздно вечером сообщили, что по данным полиции, 17 граждан считались на тот момент пропавшими без вести.
Также в прокуратуре обнародовали видео попадания российских авиабомб по гипермаркету.
Кроме этого, появилось видео момента удара изнутри по «Эпицентру» в Харькове.
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