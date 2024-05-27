Авиация РФ сбросила КАБы на Харьков — есть пострадавшие

В Харькове около 16:00 27 мая местные жители услышали громкий взрыв. В городе зафиксирован "прилет" управляемых авиабомб РФ.

Россия сбросила на Харьков управляемые авиабомбы

Российская авиация снова бомбила Харьков КАБами.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Враг нанес удар по Харькову. Есть угроза повторных запусков! Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Синегубов призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

А в 16:35 уточнил, что уже известно о пострадавших от российского террористического удара по городу.

Оккупанты ударили по Холодногорскому району. По предварительным данным, четверо пострадавших. Информация уточняется. Поделиться

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что удар пришелся по Холодногорскому району города. Пока известно о четырех пострадавших. Один из них в тяжелом состоянии.

Также прилет произошел и в Шевченковском районе города, однако, к счастью, пока о раненых или погибших информации не поступало.

Воздушные силы к взрыву предупреждали, что в направлении Харькова летела управляемая авиационная бомба.

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Удар РФ по Эпицентру в Харькове: без вести пропавшими остаются 5 человек

Число погибших в результате удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" 25 мая в Харькове возросло до 18, еще 48 горожан ранены.

По состоянию на 15.24 27 мая известно о восемнадцати погибших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Поделиться

Сообщается, что без вести пропавшими остаются 5 человек.

По состоянию на утро 27 мая было известно о шестнадцати погибших. Таким образом, сегодня были обнаружены тела еще двух человек.