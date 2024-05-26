В Харькове 27 мая объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.

27 мая в Харькове — день траура

Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов. Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

В знак скорби по погибшим 25 мая в результате вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг с черной лентой.

Кроме того, будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в торговых заведениях, общепите и т.д.

Прокуратура Харькова подтвердила гибель 14 человек и ранения у 44 человек

По информации прокуратуры Харьковской области, установлены ранения 44-х и гибель 14-и человек.

Идентифицировано 11 жертв, среди которых 12-летняя девочка и ее мама.

Также обнаружены четыре фрагмента тел человека. В настоящее время без вести пропавшими считаются семь человек.

Проанализированы видео с камер наблюдения и установлено, что в эпицентре взрывов находилось не менее 20 человек.

Что известно по удару по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове

25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на гипермаркет "Эпицентр". В результате обстрела загорелся пожар на площади 15 тысяч кв.м.

26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове был ликвидирован. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

По состоянию на 16 часов известно уже о 16 погибших в результате удара войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харькове на месте попадания в "Эпицентр" разобрали примерно 30% завалов.

На месте разрушенного армией РФ 25 мая строительного гипермаркета «Эпицентр» в Харькове продолжаются аварийно-розыскные работы. Идентифицировали уже 10 погибших, восемь из которых с помощью ДНК-тестов.