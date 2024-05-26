Появилось видео изнутри "Эпицентра" в Харькове в момент российского удара
Категория
Украина
Дата публикации

Появилось видео изнутри "Эпицентра" в Харькове в момент российского удара

обстрел
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Источник:  online.ua

Полиция опубликовала новое видео момента удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Кадры были сняты изнутри магазина.

Полиция показала "Эпицентр" изнутри в момент удара РФ

Как говорится, опубликованное видео изучают следственные полиции. На кадрах зафиксирован момент удара по "Эпицентру".

Аккуратно, видео содержит чувствительное содержимое!

Четко видно, что люди совершенно не были готовы к такой атаке, находились на рабочих местах и занимались своими делами, — отметил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отметил, что тела семи жертв, разыскиваемых родственниками и коллегами, пока не удалось обнаружить. Они считаются пропавшими без вести. Так же, как и люди, останки которых уже нашли, но еще идет работа с ДНК.

Важно! Обращаюсь к каждому, кто сейчас ищет своих близких. Сдавайте образцы ДНК — это единственный способ установить личности тех, кого уже отыскали и еще найдут на месте удара. Сообщайте об исчезновении людей, которые могли находиться в Эпицентре, — подчеркнул Болвинов.

Что известно о российском авиаударе по харьковскому "Эпицентру"

25 мая российские оккупанты нанесли бомбовые удары по гиперпаркету "Эпицентр". В этот момент в здании находилось около двух сотен человек.

Для этой атаки РФ применила авиацию. По "Эпицентру" был зафиксирован прилет двух КАБов. В течение дня количество жертв росло, и по состоянию на вечер было известно, что в результате обстрела погибли 5 человек. Кроме того, еще около 40 человек пострадали.

По состоянию на 26 мая известно о 14 погибших в результате атаки. Также 43 получили ранения.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что по данным полиции, 16 граждан числятся пропавшими без вести.

Также в прокуратуре обнародовали видео попадания российских авиабомб по гипермаркету.

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