Появилось видео изнутри "Эпицентра" в Харькове в момент российского удара

Полиция опубликовала новое видео момента удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Кадры были сняты изнутри магазина.
Полиция показала "Эпицентр" изнутри в момент удара РФ
Как говорится, опубликованное видео изучают следственные полиции. На кадрах зафиксирован момент удара по "Эпицентру".
Аккуратно, видео содержит чувствительное содержимое!
Он отметил, что тела семи жертв, разыскиваемых родственниками и коллегами, пока не удалось обнаружить. Они считаются пропавшими без вести. Так же, как и люди, останки которых уже нашли, но еще идет работа с ДНК.
Что известно о российском авиаударе по харьковскому "Эпицентру"
25 мая российские оккупанты нанесли бомбовые удары по гиперпаркету "Эпицентр". В этот момент в здании находилось около двух сотен человек.
Для этой атаки РФ применила авиацию. По "Эпицентру" был зафиксирован прилет двух КАБов. В течение дня количество жертв росло, и по состоянию на вечер было известно, что в результате обстрела погибли 5 человек. Кроме того, еще около 40 человек пострадали.
По состоянию на 26 мая известно о 14 погибших в результате атаки. Также 43 получили ранения.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что по данным полиции, 16 граждан числятся пропавшими без вести.
Также в прокуратуре обнародовали видео попадания российских авиабомб по гипермаркету.
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