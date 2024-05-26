Зʼявилося відео зсередини "Епіцентру" у Харкові в момент російського удару

Поліція опублікувала нове відео моменту удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Кадри були зняті зсередини магазину.
Поліція показала "Епіцентр" зсередини у момент удару РФ
Як зазначається, опубліковане відео вивчають слідчі поліції. На кадрах зафіксований момент удару по "Епіцентру".
Обережно, відео містить чутливий вміст!
Він зазначив, що тіла семи жертв, яких розшукують родичі та колеги, поки не вдалося виявити. Вони вважаються зниклими безвісти. Так само, як і ті люди, останки яких вже знайшли, але ще йде робота з ДНК.
Що відомо про російський авіаудар по харківському "Епіцентру"
25 травня російські окупанти завдали бомбових ударів по гіперпаркету "Епіцентр". В цей момент у будівлі перебувало близько двох сотень людей.
Для цієї атаки РФ застосувала авіацію. По "Епіцентру" був зафіксований приліт двох КАБів. Протягом дня кількість жертв зростала, і станом на вечір було відомо, що внаслідок обстрілу загинули 5 осіб. Крім того, ще близько 40 людей постраждало.
Станом на 26 травня відомо про 14 загиблих внаслідок атаки. Також 43 осіб отримали поранення.
В Харківській обласній прокуратурі повідомили, що за даними поліції, 16 громадян вважаються зниклими безвісти.
Також в прокуратурі оприлюднили відео влучання російських авіабомб по гіпермаркету.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-