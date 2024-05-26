Зʼявилося відео зсередини "Епіцентру" у Харкові в момент російського удару

Поліція опублікувала нове відео моменту удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Кадри були зняті зсередини магазину.

Поліція показала "Епіцентр" зсередини у момент удару РФ

Як зазначається, опубліковане відео вивчають слідчі поліції. На кадрах зафіксований момент удару по "Епіцентру".

Обережно, відео містить чутливий вміст!

Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами, — зазначив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. Поширити

Він зазначив, що тіла семи жертв, яких розшукують родичі та колеги, поки не вдалося виявити. Вони вважаються зниклими безвісти. Так само, як і ті люди, останки яких вже знайшли, але ще йде робота з ДНК.

Важливо! Звертаюся до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. Здавайте зразки ДНК — наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару. Повідомляйте про зникнення людей, які могли знаходитись в Епіцентрі, — наголосив Болвінов. Поширити

Що відомо про російський авіаудар по харківському "Епіцентру"

25 травня російські окупанти завдали бомбових ударів по гіперпаркету "Епіцентр". В цей момент у будівлі перебувало близько двох сотень людей.

Для цієї атаки РФ застосувала авіацію. По "Епіцентру" був зафіксований приліт двох КАБів. Протягом дня кількість жертв зростала, і станом на вечір було відомо, що внаслідок обстрілу загинули 5 осіб. Крім того, ще близько 40 людей постраждало.

Станом на 26 травня відомо про 14 загиблих внаслідок атаки. Також 43 осіб отримали поранення.

В Харківській обласній прокуратурі повідомили, що за даними поліції, 16 громадян вважаються зниклими безвісти.