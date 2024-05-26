У Харкові 27 травня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.

27 травня у Харкові — день жалоби

Відповідне розпорядження підписав міський голова Харкова Ігор Терехов. Про це повідомляється на сайті Харківської міської ради.

На знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою.

Крім того, буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.

Прокуратура Харківської області підтвердила загибель 14 людей та поранення у 44 осіб

За інформацією прокуратури Харківської області, наразі встановлено поранення 44-х та загибель 14-и людей.

Ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама.

Також знайдено чотири фрагменти тіл людини. Наразі безвісти зниклими вважаються сім людей.

Проаналізовано відео з камер спостереження та встановлено, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.

Що відомо по удар по гіпермаркету “Епіцентр“ у Харкові

25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на гіпермаркет "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м.

26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

Станом на 16 годину відомо вже про 16 загиблих внаслідок удару військ РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в Харкові на місці влучання в "Епіцентр" розібрали приблизно 30% завалів.

На місці зруйнованого армією РФ 25 травня будівельного гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові тривають аварійно-пошукові роботи. Ідентифікували вже 10 загиблих, вісім з яких — за допомогою ДНК-тестів.