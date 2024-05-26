Удар РФ по "Епіцентру" у Харкові. Кількість жертв зростає
Категорія
Україна
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Удар РФ по "Епіцентру" у Харкові. Кількість жертв зростає

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
ДСНС
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Кількість загиблих в Харкові після обстрілу Росією "Епіцентра" 25 травня знову зросла. 

У результаті удару РФ по Харкову загинуло 16 цивільних осіб

Російські окупаційні війська минулої доби завдали удару по будівельному гіпермаркету у Харкові. Станом на 16:11 кількість загиблих зросла до 16 осіб. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також відомо про 46 постраждалих осіб в результаті удару по гіпермаркету “Епіцентр“ у Харкові.

Всіх, хто втратив зв’язок з близькими, просять звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів першої лінії закликають здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації тіл.

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у мережі "Х" розмістив фото, на якому 8-річний хлопчик, тато якого вважається зниклими після удару по гіпермаркету, здає матеріал для ДНК-експертизи.

Що відомо про авіаудар РФ по харківському "Епіцентру"

25 травня, російські окупаційні війська здійснили не менше 4-х обстрілів Харкова. Зокрема, вдень росіяни вдарили по гіпермаркету мережі "Епіцентр" авіабомбами УМПБ Д-30. Відразу місцева влада інформувала про загиблих та поранених, а також більше десятка людей, з яким відсутній зв’язок і які перебували у будівельному гіпермаркеті.

Сьгодні вранці Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість жертв зросла вже до 12 осіб. При цьому, 10 з них ще неопізнано.

Також увечері 25 травня росіяни завдали ще одного удару по центральній частині міста. Повідомлялось про 18 постраждалих внаслідок атаки, серед них — одна дитина.

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