Число погибших в Харькове после обстрела Россией "Эпицентра" 25 мая снова возросло.
В результате удара РФ по Харькову погибли 16 гражданских лиц
Российские оккупационные войска за прошедшие сутки нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове. По состоянию на 16:11 количество погибших выросло до 16 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Также известно о 46 пострадавших в результате удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.
Всех, кто потерял связь с близкими, просят обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102. Родственников первой линии призывают сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации тел.
Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в сети "Х" разместил фото, на котором 8-летний мальчик, папа которого считается пропавшими после удара по гипермаркету, сдает материал для ДНК-экспертизы.
Что известно об авиаударе РФ по харьковскому "Эпицентру"
25 мая, российские оккупационные войска совершили не менее 4-х обстрелов Харькова. В частности, днем россияне ударили по гипермаркету сети "Эпицентр" авиабомбами УМПБ Д-30. Сразу местные власти информировали о погибших и раненых, а также более десятка людей, с которым отсутствовала связь и находились в строительном гипермаркете.
Сегодня утром Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество жертв возросло уже до 12 человек. При этом 10 из них еще не опознаны.
Также вечером 25 мая россияне нанесли еще один удар по центральной части города. Сообщалось о 18 пострадавших в результате атаки, среди них один ребенок.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-