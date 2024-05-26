Число погибших в Харькове после обстрела Россией "Эпицентра" 25 мая снова возросло.

В результате удара РФ по Харькову погибли 16 гражданских лиц

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове. По состоянию на 16:11 количество погибших выросло до 16 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также известно о 46 пострадавших в результате удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.

Всех, кто потерял связь с близкими, просят обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102. Родственников первой линии призывают сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации тел.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в сети "Х" разместил фото, на котором 8-летний мальчик, папа которого считается пропавшими после удара по гипермаркету, сдает материал для ДНК-экспертизы.

[UA/ENG]



Вчора Михайло не дочекався свого тата додому. Зрозумівши, що ймовірно батько серед жертв, вони разом з мамою звернулися до поліції.



Чоловік працював у гіпермаркеті у відділі декору, під час удару був всередині.



8-річний хлопчик є прямим родичем, тому проходити… pic.twitter.com/Vr2rIiv5j8 — Сергій Болвінов (@serhii_bolvinov) May 26, 2024

Что известно об авиаударе РФ по харьковскому "Эпицентру"

25 мая, российские оккупационные войска совершили не менее 4-х обстрелов Харькова. В частности, днем россияне ударили по гипермаркету сети "Эпицентр" авиабомбами УМПБ Д-30. Сразу местные власти информировали о погибших и раненых, а также более десятка людей, с которым отсутствовала связь и находились в строительном гипермаркете.

Сегодня утром Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество жертв возросло уже до 12 человек. При этом 10 из них еще не опознаны.

Также вечером 25 мая россияне нанесли еще один удар по центральной части города. Сообщалось о 18 пострадавших в результате атаки, среди них один ребенок.