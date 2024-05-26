На місці зруйнованого армією РФ 25 травня будівельного гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові тривають аварійно-пошукові роботи. Ідентифікували вже 10 загиблих, вісім з яких – за допомогою ДНК-тестів.

8 людей вважаються зниклими безвісти у "Епіцентрі" Харкова

Серед загиблих — 12-річна дівчинка та її мати. Вісім людей вважаються зниклими безвісти. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, вже є інформація про 16 загиблих.

Працівники ДСНС розібрали близько 30% завалів. Ліквідація триває.

Рятувальники, поліція, прокурори, медики. Всі екстрені служби та правоохоронні органи другу добу намагаються деблокувати та виявити тіла загиблих внаслідок дій російських терористів. Олег Синєгубов начальник Харківської ОВА

В місті призупиняють роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів.

На місці події триває ідентифікація тіл

Поліція за результатами експертизи ДНК вже ідентифікувала тіла восьми загиблих унаслідок удару росіян по "Епіцентру" в Харкові 25 травня.

Як зазначається, серед загиблих — 12-річна дівчинка, яка відвідувала гіпермаркет.

Зі згарища вилучені фрагменти тіл, їх ідентифікація триває. Постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків, — зазначили в поліції. Поширити

Також зазначається, що на місці трагедії розгорнуто роботу штабу слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. Криміналісти відібрали 15 зразків букального епітелію у родичів загиблих. Нині ідентифікація тіл триває.

Що відомо про авіаудар РФ по харківському "Епіцентру"

25 травня, російські окупаційні війська здійснили не менше 4-х обстрілів Харкова. Зокрема, вдень росіяни вдарили по гіпермаркету мережі "Епіцентр" авіабомбами УМПБ Д-30. Відразу місцева влада інформувала про загиблих та поранених, а також більше десятка людей, з яким відсутній зв’язок і які перебували у будівельному гіпермаркеті.

Сьгодні вранці Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість жертв зросла вже до 12 осіб. При цьому, 10 з них ще неопізнано.

Також увечері 25 травня росіяни завдали ще одного удару по центральній частині міста. Повідомлялось про 18 постраждалих внаслідок атаки, серед них — одна дитина.