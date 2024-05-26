Личности 10 погибших в харьковском "Эпицентре" идентифицированы. Среди них – мама и дочь
Категория
Украина
Дата публикации

Личности 10 погибших в харьковском "Эпицентре" идентифицированы. Среди них – мама и дочь

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Удар РФ по Харькову
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На месте разрушенного армией РФ 25 мая строительного гипермаркета «Эпицентр» в Харькове продолжаются аварийно-розыскные работы. Идентифицировали уже 10 погибших, восемь из которых с помощью ДНК-тестов.

8 человек считаются пропавшими без вести в "Эпицентре" Харькова

Среди погибших – 12-летняя девочка и ее мать. Восемь человек считаются пропавшими без вести. По данным начальника Харьковской ОВ Олега Синегубова, уже есть информация о 16 погибших.

Работники ГСЧС разобрали около 30% завалов. Ликвидация продолжается.

Спасатели, полиция, прокуроры, медики. Все экстренные службы и правоохранительные органы вторые сутки пытаются деблокировать и обнаружить тела погибших в результате действий российских террористов.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

начальник Харьковской ОВА

В городе останавливают работы во время сигналов воздушной тревоги. Ведь оккупант не в первый раз применяет тактику двойных ударов.

На месте происшествия продолжается идентификация тел

Полиция по результатам экспертизы ДНК уже идентифицировала тела восьми погибших в результате удара россиян по "Эпицентру" в Харькове 25 мая.

Как отмечается, среди погибших — 12-летняя девочка, посещавшая гипермаркет.

Из пожарища извлечены фрагменты тел, их идентификация продолжается. Пострадали 44 человека, из которых 14 женщин и 30 мужчин, отметили в полиции.

Также отмечается, что на месте трагедии развернута работа штаба следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. Криминалисты отобрали 15 образцов букального эпителия у родственников погибших. В настоящее время идентификация тел продолжается.

Что известно об авиаударе РФ по харьковскому "Эпицентру"

25 мая, российские оккупационные войска совершили не менее 4-х обстрелов Харькова. В частности, днем россияне ударили по гипермаркету сети "Эпицентр" авиабомбами УМПБ Д-30. Сразу местные власти информировали о погибших и раненых, а также более десятка людей, с которым отсутствовала связь и находились в строительном гипермаркете.

Сегодня утром Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество жертв возросло уже до 12 человек. При этом 10 из них еще не опознаны.

Также вечером 25 мая россияне нанесли еще один удар по центральной части города. Сообщалось о 18 пострадавших в результате атаки, среди них один ребенок.

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