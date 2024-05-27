Авіація РФ скинула КАБи на Харків — є постраждалі

У Харкові близько 16.00 27 травня місцеві мешканці почули гучний вибух. У місті зафіксовано "приліт" керованих авіабомб РФ.

Росія скинула на Харків керовані авіабомби

Російська авіація знову бомбила Харків КАБами.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог завдав удар по Харкову. Є загроза повторних пусків! Олег Синєгубов Голова Харківської ОВА

Синєгубов закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

А о 16.35 уточнив, що вже відомо про постраждалих від російського терористичного удару по місту.

Окупанти вдарили по Холодногірському району. За попередніми даними, четверо постраждалих. Інформація уточнюється. Поширити

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що удар прийшовся по Холодногірському району міста. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Один із них у дуже тяжкому стані.

Також “приліт” стався і в Шевченківському районі міста, проте, на щастя, поки що про поранених чи загиблих інформації не поступало.

Повітряні сили до вибуху попереджали, що у напрямку Харкова летіла керована авіаційна бомба.

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Удар РФ по Епіцентру у Харкові: безвісти зниклими залишаються 5 людей

Кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня в Харкові зросла до 18, ще 48 містян поранено.

Станом на 15:24 27 травня відомо про вісімнадцятьох загиблих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Поширити

Повідомляється, що безвісти зниклими залишаються 5 людей.

Станом на ранок 27 травня було відомо про шістнадцятьох загиблих. Таким чином, сьогодні було знайдено тіла ще двох людей.