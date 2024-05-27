Кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня в Харкові зросла до 18, ще 48 містян поранено.
Удар РФ по Епіцентру у Харкові: безвісти зниклими залишаються 5 людей
Станом на 15:24 27 травня відомо про вісімнадцятьох загиблих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Повідомляється, що безвісти зниклими залишаються 5 людей.
Станом на ранок 27 травня було відомо про шістнадцятьох загиблих. Таким чином, сьогодні було знайдено тіла ще двох людей.
Під час розбору завалів Епіцентру у Харкові виявили тіло 17– річного хлопця
У знищеному росіянами будівельному гіпермаркеті тривають пошуки останків людей.
Слідчі працюють на місці російського удару третю добу. Зранку на місці знайшли тіло, особу якого уже вдалось установити. Це 17-річний харків'янин Кирило.
Згодом на згарищі виявили рештки ще однієї жертви. Імовірно, це один з працівників гіпермаркету, адже на ньому були рештки спецодягу Його особу будуть встановлювати за допомогою ДНК-експертизи.
У поліції звертаються до рідних і близьких усіх людей, які теоретично могли у той день перебувати в "Епіцентрі" із проханням здати зразки біоматеріалу.
Звертаюся до всіх, хто розшукує своїх рідних та здавав зразки ДНК для впізнання. Дізнатися всю інформацію щодо можливого співпадіння зразків ви можете у слідчого Слідчого управління. Завдяки дослідженням ДНК нам вже вдалося впізнати дванадцять жертв ворожого удару. Особи ще двох встановили майже одразу, на місці, — зауважив Болвінов.
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