Кількість жертв внаслідок удару РФ по "Епіцентру" у Харкові знову зросла
Категорія
Україна
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Кількість жертв внаслідок удару РФ по "Епіцентру" у Харкові знову зросла

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Удар по Харкову
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Кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня в Харкові зросла до 18, ще 48 містян поранено.

Удар РФ по Епіцентру у Харкові: безвісти зниклими залишаються 5 людей

Станом на 15:24 27 травня відомо про вісімнадцятьох загиблих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оновлена інформація щодо загиблих в торгівельному у центрі. Кількість загиблих зросла до 18. Поранено 48 людей

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА

Повідомляється, що безвісти зниклими залишаються 5 людей.

Станом на ранок 27 травня було відомо про шістнадцятьох загиблих. Таким чином, сьогодні було знайдено тіла ще двох людей.

Під час розбору завалів Епіцентру у Харкові виявили тіло 17– річного хлопця

У знищеному росіянами будівельному гіпермаркеті тривають пошуки останків людей.

Слідчі працюють на місці російського удару третю добу. Зранку на місці знайшли тіло, особу якого уже вдалось установити. Це 17-річний харків'янин Кирило.

Хлопець жив в Харкові і в той день, як і десятки інших містян, прийшов до гіпермаркету. Впізнати його змогли за ДНК — зразки надала мама загиблого, — повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

Згодом на згарищі виявили рештки ще однієї жертви. Імовірно, це один з працівників гіпермаркету, адже на ньому були рештки спецодягу Його особу будуть встановлювати за допомогою ДНК-експертизи.

У поліції звертаються до рідних і близьких усіх людей, які теоретично могли у той день перебувати в "Епіцентрі" із проханням здати зразки біоматеріалу.

Звертаюся до всіх, хто розшукує своїх рідних та здавав зразки ДНК для впізнання. Дізнатися всю інформацію щодо можливого співпадіння зразків ви можете у слідчого Слідчого управління. Завдяки дослідженням ДНК нам вже вдалося впізнати дванадцять жертв ворожого удару. Особи ще двох встановили майже одразу, на місці, — зауважив Болвінов. 

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