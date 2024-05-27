Число погибших в результате удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" 25 мая в Харькове возросло до 18, еще 48 горожан ранены.
Удар РФ по Эпицентру в Харькове: без вести пропавшими остаются 5 человек
По состоянию на 15.24 27 мая известно о восемнадцати погибших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Сообщается, что без вести пропавшими остаются 5 человек.
По состоянию на утро 27 мая было известно о шестнадцати погибших. Таким образом, сегодня были обнаружены тела еще двух человек.
Во время разбора завалов Эпицентра в Харькове обнаружили тело 17-летнего парня
В уничтоженном россиянами строительном гипермаркете продолжаются поиски останков людей.
Следователи работают на месте российского удара третьи сутки. Утром на месте нашли тело, личность которого уже удалось установить. Это 17-летний харьковчанин Кирилл.
Впоследствии на пепелище обнаружили остатки еще одной жертвы. Вероятно, это один из работников гипермаркета, ведь на нем были остатки спецодежды. Его личность будут устанавливать с помощью ДНК-экспертизы.
В полиции обращаются к родным и близким всех людей, которые теоретически могли находиться в тот день в "Эпицентре" с просьбой сдать образцы биоматериала.
Обращаюсь ко всем, кто разыскивает своих родных и сдавал образцы ДНК для опознания. Узнать всю информацию о возможном совпадении образцов вы можете у следователя Следственного управления. Благодаря исследованиям ДНК нам удалось узнать двенадцать жертв вражеского удара. Личности еще двоих установили почти сразу, на месте, - заметил Болвинов.
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