Число жертв в результате удара РФ по "Эпицентру" в Харькове снова возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Число жертв в результате удара РФ по "Эпицентру" в Харькове снова возросло

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Удар по Харькову
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Число погибших в результате удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" 25 мая в Харькове возросло до 18, еще 48 горожан ранены.

Удар РФ по Эпицентру в Харькове: без вести пропавшими остаются 5 человек

По состоянию на 15.24 27 мая известно о восемнадцати погибших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обновлена информация о погибших в торговом центре. Число погибших возросло до 18. Ранены 48 человек

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Сообщается, что без вести пропавшими остаются 5 человек.

По состоянию на утро 27 мая было известно о шестнадцати погибших. Таким образом, сегодня были обнаружены тела еще двух человек.

Во время разбора завалов Эпицентра в Харькове обнаружили тело 17-летнего парня

В уничтоженном россиянами строительном гипермаркете продолжаются поиски останков людей.

Следователи работают на месте российского удара третьи сутки. Утром на месте нашли тело, личность которого уже удалось установить. Это 17-летний харьковчанин Кирилл.

Парень жил в Харькове и в тот день, как и десятки других горожан, пришел в гипермаркет. Узнать его смогли за ДНК – образцы предоставила мама погибшего, – сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Впоследствии на пепелище обнаружили остатки еще одной жертвы. Вероятно, это один из работников гипермаркета, ведь на нем были остатки спецодежды. Его личность будут устанавливать с помощью ДНК-экспертизы.

В полиции обращаются к родным и близким всех людей, которые теоретически могли находиться в тот день в "Эпицентре" с просьбой сдать образцы биоматериала.

Обращаюсь ко всем, кто разыскивает своих родных и сдавал образцы ДНК для опознания. Узнать всю информацию о возможном совпадении образцов вы можете у следователя Следственного управления. Благодаря исследованиям ДНК нам удалось узнать двенадцать жертв вражеского удара. Личности еще двоих установили почти сразу, на месте, - заметил Болвинов.

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