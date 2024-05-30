Нічна ракетна атака РФ. Внаслідок удару по Харківщині є постраждалі

Росія у ніч проти 30 травня масовано обстріляла Харків і Харківську область. Окупанти поцілили ракетами по цивільній інфраструктурі, є руйнування та поранені.

Харківщина в ніч на 30 травня була під ракетним ударом РФ

Внаслідок нічних ударів по Малоданилівській громаді у Харківському районі пошкоджені житлові будинки, медзаклад, спортшкола, бібліотека та магазини.

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

5 потужних вибухів в одному з населених пунктів громади. Поранених та загиблих дякувати Богу немає. Постраждав житловий мікрорайон, магазини, медичний заклад, приміщення бібліотеки, спортивної школи. Поширити

Пожежу локалізовано, додав Гололобов.

Харків ворог почав обстрілювати з другої години ночі. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти завдали щонайменше 5 ударів, частина — по населених пунктах Харківського району. Поширити

Пізніше Синєгубов повідомив про постраждалих: двоє людей отримали осколкові поранення, одна — гостру реакцію на стрес. Є пошкодження інфраструктури.

У Харкові відбувся ракетний обстріл по 2 локаціям. Влучання у двоповерхову адміністративну будівлю КП внаслідок чого відбулась часткова руйнація з подальшим загорянням. Легкі ушкодження дістали 6 жінок та 1 чоловік. Поширити

У харківському «Епіцентрі» завершили пошукові роботи

У харківському "Епіцентрі" завершили пошукові роботи після авіаудару РФ 25 травня. Загинули 19 людей, серед них 17-річний хлопець і 12-річна дівчинка, ще 54 людини постраждали.

Як повідомив голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко, поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих.

Це було непросто — за допомогою спецтехніки тіла цілодобово шукали серед попелу, а потім оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії, — зазначив Клименко.

Криміналісти провели понад 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також до роботи залучили кінологів — службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент.