Нічна ракетна атака РФ. Внаслідок удару по Харківщині є постраждалі

Росія у ніч проти 30 травня масовано обстріляла Харків і Харківську область. Окупанти поцілили ракетами по цивільній інфраструктурі, є руйнування та поранені.
Харківщина в ніч на 30 травня була під ракетним ударом РФ
Внаслідок нічних ударів по Малоданилівській громаді у Харківському районі пошкоджені житлові будинки, медзаклад, спортшкола, бібліотека та магазини.
Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
Пожежу локалізовано, додав Гололобов.
Харків ворог почав обстрілювати з другої години ночі. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пізніше Синєгубов повідомив про постраждалих: двоє людей отримали осколкові поранення, одна — гостру реакцію на стрес. Є пошкодження інфраструктури.
У харківському «Епіцентрі» завершили пошукові роботи
У харківському "Епіцентрі" завершили пошукові роботи після авіаудару РФ 25 травня. Загинули 19 людей, серед них 17-річний хлопець і 12-річна дівчинка, ще 54 людини постраждали.
Як повідомив голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко, поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих.
Це було непросто — за допомогою спецтехніки тіла цілодобово шукали серед попелу, а потім оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії, — зазначив Клименко.
Криміналісти провели понад 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також до роботи залучили кінологів — службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент.
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